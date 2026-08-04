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¿Planea viajar? Estudio revela los destinos más buscados de América

La biodiversidad, variedad en su gastronomía y clima son algunos de los atractivos para los turistas.

Viajes - turismo
Turismo referencia
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

No es fácil decidir a dónde uno va a viajar durante las vacaciones. Son varios factores que se deben tener en cuenta para tener una grata experiencia ya sea en familia o con amigos.

Por eso, un estudio elaborado por Amadeus en colaboración con Turismo de la ONU, reveló los destinos más buscados en América al momento de viajar.

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Brasil, uno de los favoritos

El estudio ubicó a Brasil como el segundo destino más buscado en América para viajes internacionales, solo por detrás de Estados Unidos. Además, lideró el volumen de búsquedas en Sudamérica y registró un crecimiento del 29 % entre mayo de 2025 y abril de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por su amplia oferta de playas, naturaleza, cultura, historia y gastronomía.

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Cristo Redentor de Río de Janeiro
Foto: AFP

El informe Amadeus Travel Insights 2026: Focus on the Americas también destaca el buen desempeño de Brasil en materia de reservas. El país ocupa el cuarto lugar en América en número de reservas realizadas a través de los Sistemas de Distribución Global (GDS), utilizados por la industria turística internacional.

El estudio también revela un aumento del interés por viajar a Sudamérica desde mercados de larga distancia. Estados Unidos registró un crecimiento del 39 % en las búsquedas de vuelos hacia la región, mientras que Canadá alcanzó un incremento del 35 %. Asimismo, los mercados asiáticos, especialmente Japón y Filipinas, muestran una demanda creciente por los destinos sudamericanos.

¿Qué conocer en Brasil?

  1. Cristo Redentor – El ícono más famoso del país.
  2. Cataratas del Iguazú – Una de las maravillas naturales de Sudamérica.
  3. Fernando de Noronha – Playas paradisíacas y aguas cristalinas.
  4. Lençóis Maranhenses – Dunas blancas con lagunas de agua dulce.
  5. Salvador de Bahía – Historia, cultura afrobrasileña y gastronomía única.

Así que ya puede tener en el radar a este país Sudamericano para conocer sus variedad de gastronomía y diversidad.

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