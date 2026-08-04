¿Planea viajar? Estudio revela los destinos más buscados de América

No es fácil decidir a dónde uno va a viajar durante las vacaciones. Son varios factores que se deben tener en cuenta para tener una grata experiencia ya sea en familia o con amigos.

Por eso, un estudio elaborado por Amadeus en colaboración con Turismo de la ONU, reveló los destinos más buscados en América al momento de viajar.

Brasil, uno de los favoritos

El estudio ubicó a Brasil como el segundo destino más buscado en América para viajes internacionales, solo por detrás de Estados Unidos. Además, lideró el volumen de búsquedas en Sudamérica y registró un crecimiento del 29 % entre mayo de 2025 y abril de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por su amplia oferta de playas, naturaleza, cultura, historia y gastronomía.

Cristo Redentor de Río de Janeiro Foto: AFP

El informe Amadeus Travel Insights 2026: Focus on the Americas también destaca el buen desempeño de Brasil en materia de reservas. El país ocupa el cuarto lugar en América en número de reservas realizadas a través de los Sistemas de Distribución Global (GDS), utilizados por la industria turística internacional.



El estudio también revela un aumento del interés por viajar a Sudamérica desde mercados de larga distancia. Estados Unidos registró un crecimiento del 39 % en las búsquedas de vuelos hacia la región, mientras que Canadá alcanzó un incremento del 35 %. Asimismo, los mercados asiáticos, especialmente Japón y Filipinas, muestran una demanda creciente por los destinos sudamericanos.



¿Qué conocer en Brasil?

Cristo Redentor – El ícono más famoso del país. Cataratas del Iguazú – Una de las maravillas naturales de Sudamérica. Fernando de Noronha – Playas paradisíacas y aguas cristalinas. Lençóis Maranhenses – Dunas blancas con lagunas de agua dulce. Salvador de Bahía – Historia, cultura afrobrasileña y gastronomía única.

Así que ya puede tener en el radar a este país Sudamericano para conocer sus variedad de gastronomía y diversidad.