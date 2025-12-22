Planes para hacer en Bogotá y despedir el año: destinos para pegarse una escapada con la familia

El año 2025 entra en su recta final y, antes de darle la bienvenida al 2026, muchos ciudadanos buscan planes para salir de la rutina y conectarse con la magia navideña que se vive en Bogotá y sus alrededores. Diciembre suele ser sinónimo de luces, encuentros y recorridos nocturnos, pero también de escapadas cortas que permiten cerrar el año con nuevas experiencias.

Y es que cuando llega esta temporada, Bogotá se transforma con espectáculos culturales, montajes urbanos y una agenda pensada para todos los públicos. Ante ese panorama, muchos bogotanos quieren ir más allá de ver alumbrados y optan por planes que combinen gastronomía, paisajes y actividades diferentes para compartir en familia, pareja o con amigos.

En ese contexto, hay al menos tres planes imperdibles para disfrutar antes de terminar el año, tanto dentro de la ciudad como en municipios cercanos, donde la Navidad se vive con un ambiente especial.



La Cabaña Alpina: un destino icónico de Navidad

Durante varios años, La Cabaña Alpina se ha consolidado como una parada obligatoria en la Sabana de Bogotá. Ubicada en Sopó, este espacio es reconocido por ofrecer postres y sabores tradicionales de Alpina, una marca que ya cumple ocho décadas en los hogares colombianos. En 2025, la experiencia dio un paso más y se convirtió en un destino turístico con enfoque navideño.

El recorrido comienza con arcos iluminados y senderos de luz que conducen a un ambiente decorado especialmente para la temporada, con una atmósfera festiva y campestre. En los alrededores se encuentra la Villa Alpina, un conjunto de villas navideñas donde los visitantes pueden disfrutar preparaciones especiales elaboradas con productos de la marca, pensadas para la época.



Esta propuesta se ha convertido en un plan completo que mezcla tradición, entorno natural y gastronomía, ideal para quienes buscan salir de la ciudad sin recorrer largas distancias y compartir un momento distinto con sus seres queridos.

¿Qué más hacer en Bogotá en Navidad?

Para quienes prefieren quedarse en la capital, Bogotá también ofrece experiencias urbanas que combinan cultura, luces y actividades para todas las edades. Diciembre trae consigo una agenda amplia que se extiende por distintos puntos de la ciudad.



Entre las opciones más destacadas están los espectáculos en grandes plazas, con producciones que integran música, efectos especiales y decenas de artistas en escena. Estos montajes suelen realizarse en el centro de la ciudad y en parques metropolitanos, con funciones nocturnas y entrada gratuita o de bajo costo, lo que los convierte en planes masivos y accesibles.

Otra alternativa son las experiencias que combinan ciencia y astronomía. El Planetario de Bogotá ofrece jornadas especiales de Navidad con observación del cielo, contenidos relacionados con el solsticio y proyecciones inmersivas, una propuesta pensada para familias que buscan actividades educativas en medio de la temporada.

También se destacan los festivales de luces inmersivos. El festival Brilla Sueños propone un recorrido iluminado con más de 20 espacios temáticos, escenarios interactivos, pista de hielo y un paseo que puede durar cerca de dos horas. El evento estará abierto hasta el 12 de enero de 2026, solo en horario nocturno, y permite el ingreso de personas de todas las edades y mascotas.

Escapada de luces a Monserrate y pueblos cercanos