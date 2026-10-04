¿Qué hacer en semana de receso? Parejas prefieren planes para desconectarse de la rutina

La semana de receso también está cambiando la forma en que algunas parejas planean sus viajes. En lugar de llenar los días con recorridos, restaurantes y actividades, algunos viajeros están optando por escapadas de una o dos noches cuyo principal objetivo es descansar, dormir, comer y pasar tiempo juntos sin una agenda definida.

Daniela Nieto, directora general de Ecohotel Santuario, identifica este comportamiento entre huéspedes que buscan alejarse de la rutina laboral y reducir el tiempo que permanecen conectados al celular. Para estas parejas, la posibilidad de permanecer en la habitación, usar la piscina, pedir comida, conversar o simplemente dormir puede ser suficiente para justificar el viaje.

Publicidad

La tendencia está relacionada, según Nieto, con el ritmo laboral y la hiperconectividad. El trabajo remoto, los mensajes fuera del horario laboral y la disponibilidad permanente han hecho que el celular siga presente durante los momentos de descanso.

“Una escapada se está convirtiendo en una manera de recuperar ese tiempo”, explicó la directiva, al referirse a parejas que comparten vivienda, pero no necesariamente espacios de calidad. Algunas reservas, agregó, responden a la necesidad de “desaparecer un par de días”.



Dónde viajar en Villeta Suministrado

¿Qué planes buscan las parejas durante la semana de receso?

Publicidad

Las escapadas cortas están tomando relevancia porque no todas las parejas pueden disponer de una semana completa para viajar. Una salida de viernes a domingo, una noche o dos pueden ser suficientes para celebrar un aniversario, un cumpleaños o simplemente cambiar de rutina.

En este tipo de viajes, la ausencia de actividades programadas hace parte de la experiencia. Pasar tiempo en la piscina, pedir comida, dormir o conversar se convierten en alternativas frente a una agenda turística tradicional.

Publicidad

Esta dinámica también modifica la manera en que algunos viajeros entienden el lujo. Para Nieto, ya no está necesariamente relacionado con espacios grandes o servicios ostentosos, sino con silencio, privacidad, una buena cama, una vista y no tener asuntos pendientes.

Parejas buscan desconectarse Suministrado

¿Qué destinos cerca de Bogotá sirven para una escapada de pareja?

Para quienes buscan salir de Bogotá sin realizar desplazamientos prolongados, Nieto destaca a Villeta como una de las alternativas. El cambio de temperatura, la vegetación y el paisaje permiten modificar el ritmo sin convertir el trayecto en otra fuente de cansancio.

Publicidad

La oferta de los establecimientos también se adapta a esta demanda. Privacidad, naturaleza, gastronomía, piscinas privadas, fogatas, masajes y cenas especiales hacen parte de las experiencias que buscan responder a quienes priorizan cómo quieren sentirse durante la estadía.

De cara a 2027, Nieto prevé una mayor demanda de propuestas relacionadas con bienestar, gastronomía, privacidad y conexión con la naturaleza. Para la directiva, el descanso también puede convertirse en una experiencia turística y, para algunos viajeros, el mayor atractivo de una escapada será precisamente no tener nada programado.