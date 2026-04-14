República Dominicana rompe récord turístico: lugares imperdibles por visitar

República Dominicana inició 2026 con cifras históricas en turismo. Durante el primer trimestre del año, el país recibió 3.710.374 visitantes, lo que representa un crecimiento del 10,8 % frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Ministerio de Turismo.

El ministro David Collado detalló que 2.603.777 viajeros llegaron por vía aérea, mientras que 1.106.597 lo hicieron a través de cruceros, consolidando así un desempeño sólido del sector pese al contexto internacional.

Solo en marzo, el destino caribeño alcanzó otro hito al registrar 1.305.866 visitantes, la cifra más alta para un solo mes.

En cuanto a los mercados emisores, Estados Unidos lideró con el 45 % de los turistas, seguido de Canadá con el 23 %. También destacaron países como Argentina (5 %), Colombia (4 %) y varias naciones europeas —entre ellas Alemania, Francia, Reino Unido y España— además de México (2 %) y Perú (1 %).



Los principales puntos de entrada fueron Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que concentró el 53 % de las llegadas, seguido por Aeropuerto Internacional Las Américas con el 25 % y Aeropuerto Internacional del Cibao con el 10 %.

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Lugares por visitar en República Dominicana

1. Punta Cana

El destino más famoso del país. Playas de arena blanca, aguas turquesas y resorts todo incluido. Ideal para descansar y disfrutar del mar Caribe sin complicaciones.

Cap Cana, Punta Cana Foto: cortesía

2. Santo Domingo

La capital y la ciudad más antigua de América. Su Zona Colonial es Patrimonio de la Humanidad, con calles empedradas, iglesias históricas y museos.

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3. Samaná

Naturaleza en estado puro. Aquí puede ver ballenas jorobadas (entre enero y marzo), cascadas como El Limón y playas vírgenes.

4. Bahía de las Águilas

Considerada una de las playas más hermosas del mundo. Es prácticamente virgen, sin grandes hoteles, ideal para quienes buscan tranquilidad total.

5. Puerto Plata

Perfecto para combinar playa y aventura. Puede subir en teleférico al monte Isabel de Torres o disfrutar del malecón y sus playas.

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6. La Romana

Zona elegante y tranquila. Desde aquí se accede a islas como Saona, famosa por sus aguas cristalinas y paisajes de postal.

7. Jarabacoa

Si busca algo diferente al Caribe tradicional: montañas, ríos, rafting y clima fresco. Es el destino ecológico por excelencia del país.

8. Isla Saona

Excursión obligada. Piscinas naturales, estrellas de mar y playas paradisíacas. Suele visitarse desde Punta Cana o La Romana.

Recomendación práctica



Si es su primera vez: combine Punta Cana + Santo Domingo.

Si busca naturaleza: añada Samaná o Jarabacoa.

Si quiere algo exclusivo y poco turístico: apunte a Bahía de las Águilas.

El dinamismo del turismo también se reflejó en la ocupación hotelera, que superó el 86 % entre enero y marzo. Cabe recordar que en 2025 el país ya había marcado un récord anual al recibir 11.676.901 visitantes, reafirmando su posición como uno de los destinos líderes del Caribe.