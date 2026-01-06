Punta Cana y San Andrés, destinos favoritos de los antioqueños y colombianos para vacaciones

Aunque la ciudad de Medellín ha registrado un notable crecimiento del turismo internacional, el 61,5 % de quienes han ingresado por el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro —que sirve a la capital antioqueña— son turistas extranjeros o colombianos residentes en el exterior.

Si se compara con 2024, el incremento es significativo, teniendo en cuenta que el porcentaje era del 36 %, lo que consolida a Medellín como uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica.

Sin embargo, a la hora de tomar decisiones para pasar vacaciones o disfrutar de los puentes festivos, desde Medellín los paisas siguen priorizando destinos de mar, como la Costa Caribe colombiana o incluso opciones en Centroamérica, como Punta Cana, en República Dominicana.

“Hay que decir que Punta Cana hoy es nuestro destino top, porque cuenta con una oferta turística importante, una notable infraestructura hotelera, múltiples actividades y facilidades de acceso para los antioqueños y, en general, para los colombianos. Incluso hay paquetes desde $1.400.000, dependiendo de la fecha, que incluyen vuelo y hotel. Es decir, el precio es competitivo y muy completo para todos los gustos”, explicó Carolina García, gerente de Marketing de Despegar.



La ejecutiva agregó que el top tres de destinos con mayor crecimiento lo encabeza Punta Cana, con un 52 %, seguido de San Andrés, con un 20 %, y Curazao, en el tercer lugar.

Por su parte, Jean Wilson Cómbita Penagos, gerente de vuelos de Despegar, afirmó que en 2025 se vendieron 150.000 pasajes a Punta Cana, un promedio de 500 diarios. De ese total, el 20 % salió desde el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, consolidando a Medellín como un punto de conexión internacional relevante.

Ante este panorama, y conociendo los gustos de los antioqueños y de los colombianos en general, aerolíneas como JetSMART iniciaron la operación de vuelos directos desde Medellín y Cali hacia Punta Cana, con seis frecuencias semanales entre ambas ciudades.

“El inicio de operación de estas rutas desde Medellín y Cali refleja nuestra apuesta por las grandes ciudades del país, que hoy cuentan con más alternativas para conectarse de manera directa y eficiente con Centroamérica. Esta nueva conexión con Punta Cana impulsa la integración regional y abre oportunidades reales para el turismo, los negocios y el intercambio entre Colombia y el Caribe, consolidando el papel de la aviación como motor de desarrollo y movilidad para millones de personas”, comentó Mario García, country manager de JetSMART en Colombia.

Actualmente, la aerolínea conecta 10 destinos en Colombia a través de 19 rutas domésticas, además de siete rutas internacionales que fortalecen la integración del país con otros mercados internacionales.

Colombia es el tercer mercado en importancia para Punta Cana, siendo un destino relevante para las agencias de viajes. En el ámbito nacional, la Costa Caribe sigue siendo una de las preferencias, con destinos como San Andrés, Cartagena y Santa Marta.



Cifras Medellín

De acuerdo con los datos consolidados por el Sistema de Inteligencia Turística, durante diciembre de 2024 llegaron 206.269 pasajeros a través del punto migratorio del Aeropuerto José María Córdova, mientras que en enero se registraron 188.060 pasajeros.

Durante 2025 se ha mantuvo un crecimiento promedio del 12,2 %, por lo que, si la tendencia se conserva, se espera que en diciembre arriben entre 220.000 y 225.000 pasajeros, y en enero entre 190.000 y 195.000. De ese total, en promedio, el 54,4 % serían visitantes no residentes.



Impacto económico

Teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros y visitantes que se espera que lleguen a la ciudad por el punto migratorio del aeropuerto internacional de Rionegro, así como las noches promedio de estadía y el gasto promedio por visitante, se estima que el gasto turístico durante la temporada decembrina de 2025 alcanzó aproximadamente los 143,7 millones de dólares.

Esta cifra representa un aumento del 11,5 % frente al gasto estimado para la temporada decembrina de 2024, que fue de 128,9 millones de dólares, cálculo realizado a partir del flujo de pasajeros, la estimación de visitantes y las encuestas de campo realizadas durante los alumbrados navideños por el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín.

La estimación contempla rubros clave como hospedaje, transporte interno, alimentación, compras y actividades de ocio.



