En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Punta Cana y San Andrés, destinos favoritos de los antioqueños y colombianos para vacaciones

Punta Cana y San Andrés, destinos favoritos de los antioqueños y colombianos para vacaciones

Otros destinos que le siguen son los de la Costa Caribe, donde la gente prefiere, además de San Andrés, ir a Cartagena y Santa Marta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad