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Blu Radio  / Turismo  / Sin escalas y única en el país: así será la nueva ruta de Barranquilla a "la isla feliz"

Sin escalas y única en el país: así será la nueva ruta de Barranquilla a "la isla feliz"

Barranquilla sigue siendo un punto estratégico en el Caribe colombiano, por ello ahora tendrá una nueva ruta internacional operada por Wingo.

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