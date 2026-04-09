Sin escalas y única en el país: así será la nueva ruta de Barranquilla a "la isla feliz"

Muchos destinos del Caribe parecen lejanos o implican largas escalas, lo que desanima a más de un viajero. Sin embargo, una nueva conexión aérea promete cambiar ese panorama y abrir una puerta directa a uno de los lugares más apetecidos por los colombianos.

Barranquilla sigue siendo un punto estratégico en el Caribe colombiano, por ello ahora tendrá una nueva ruta internacional operada por Wingo, que busca fortalecer el turismo y la conexión directa con destinos altamente demandados.

Anuncian nueva ruta aérea que conecta con Aruba

El anuncio fue hecho desde Luna del Río, uno de los lugares más icónicos de Barranquilla, en el Gran Malecón, a orillas del río Magdalena, Wingo y la Alcaldía de Barranquilla anunciaron el lanzamiento de la nueva ruta directa internacional.

Se trata de la ruta Barranquilla – Aruba, que permitirá a los viajeros volar sin escalas hacia la isla conocida como “la isla feliz”, reduciendo tiempos de traslado y costos asociados a conexiones.



¿Cuándo inicia y cómo operará?

De acuerdo con la aerolínea, comenzará a operar el 9 de julio de 2026 y estará disponible hasta enero de 2027, con dos frecuencias semanales (jueves y domingos). En total, se ofrecerán más de 18.000 sillas durante la temporada.



Isla en Aruba. Foto: tomada de X.

Además, será la única conexión directa disponible actualmente en el mercado colombiano para este trayecto desde Barranquilla, lo que amplía significativamente las opciones de viaje para los habitantes del Caribe.



Impacto en turismo y economía

Autoridades locales destacan que esta conexión no solo facilitará los viajes turísticos, sino que también impulsará sectores como el turismo médico, los negocios y el intercambio cultural entre ambos destinos.

“Hoy la capital del Atlántico es cada vez más atractiva para viajeros internacionales, no solo por su riqueza cultural, sino también por segmentos como el turismo médico y por los vínculos de familias y amigos entre ambos destinos”, manifestó Jorge Jiménez, vicepresidente comercial y de planeación de Wingo.

Publicidad

Por su parte, el alcalde Alejandro Char, indicó que “esos visitantes que nos llegan son personas que pagan un transporte público, que se alojan en diversos hospedajes, en un hotel, que comen en un restaurante, se mueve muchísimo la economía”.

