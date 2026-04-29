Viajar a Estados Unidos será más difícil: negarán la visa si responde "sí" a estas preguntas

Viajar a Estados Unidos es tal vez uno de los objetivos más grandes de miles de colombianos; sin embargo, podría convertirse en una tarea demasiado complicada, y es que una nueva decisión del gobierno de Donald Trump encendió la alerta por la manera en como se evalúan las solicitudes de visa, especialmente para quienes buscan ingresar como no inmigrantes.

Según lo revelado por The Washington Post, existen nuevas preguntas obligatorias en los consulados que, según la respuesta, podrían cerrarle la puerta al visado inmediatamente. El objetivo de esto, según revela el medio extranjero, es frenar el uso de la vía consular como forma de adquirir asilo en Estados Unidos.



Visa Estados Unidos: nuevas preguntas podrían impedir el ingreso

Según la directiva impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, todos los solicitantes ahora deberán responder dos preguntas clave en su entrevista consular. Estas están enfocadas en conocer si la persona ha sufrido o teme sufrir algún tipo de daño en su país de origen.



¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o residencia?

¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país?

La instrucción es clara. Si el solicitante responde “sí” a cualquiera de estas preguntas, el funcionario consular no podrá continuar con el proceso de aprobación de la visa.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

Negarán la visa por decir sí a estas preguntas

El cambio resulta de consideración, pues el temor a regresar al país de origen termina siendo un motivo para negar la visa, cuando históricamente ese mismo argumento podría abrir la puerta a solicitar asilo en Estados Unidos.



Esto quiere decir que quienes expresen temer por su seguridad serán excluidos inmediatamente del proceso consular. Adicionalmente, el documento advierte que, si una persona dice "no" para obtener la visa y luego pide asilo, podría enfrentar consecuencias legales.

Ese escenario incluiría desde acusaciones por fraude migratorio hasta procesos de deportación, lo que aumenta el riesgo para los solicitantes que no tengan claridad sobre cómo responder.



Esto es lo que busca la nueva política migratoria

La decisión hace parte de un paquete mucho más amplio de medidas para endurecer la política migratoria en el gobierno Trump. La idea sería limitar el acceso al asilo desde etapas previas al país.

Desde el Departamento de Estado han sido enfáticos en que la visa es un privilegio y no un derecho, y que se usan estas herramientas disponibles para verificar si el solicitante cumple o no con la ley.

