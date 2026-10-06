Vuelos baratos desde $69.300 durante octubre: conozca los destinos disponibles

Encontrar vuelos baratos durante octubre con tarifas desde $69.300 sí será posible, en especial para quienes buscan viajar sin gastar de más. Esto incluye diferentes destinos y precios que pueden variar según la ruta, la fecha y la disponibilidad, por lo que resulta clave conocer cuáles son las opciones disponibles para organizar el próximo viaje.

La iniciativa, liderada por JetSMART, tendrá una duración del 5 al 12 de octubre para diferentes rutas a nivel nacionales con precios de hasta el 64 %, es decir, precios desde $69.300, pero también para destinos internacionales desde los $531.100, sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones de cada destino.

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“Llegan en un momento en el que muchos viajeros ya están pensando en sus planes para el cierre de año y en lo que quieren hacer durante los primeros meses de 2027. Por eso, más que esperar a que lleguen esas fechas, queremos ofrecer la posibilidad de anticiparse y acceder a tarifas especiales para que los colombianos puedan optimizar su presupuesto en este cierre del año”, explicaron.

JetSmart // Prensa JetSmart

Estos son los vuelos baratos desde $69.300: conozca los destinos

Bogotá – Cali en 69.300 pesos.

Bogotá – Medellín en 72.300 pesos.

Bogotá – Bucaramanga en 74.600 pesos.

Medellín – Montería en 74.800 pesos.

Bucaramanga – Bogotá en 75.600 pesos.

Medellín – Barranquilla en 75.700 pesos.

Estos son los destinos internacionales disponibles

Medellín–Punta Cana en 606.300 pesos.

Cali–Punta Cana en 617.400 pesos.

Medellín–Buenos Aires en 645.800 pesos.

Medellín–Santiago en 653.700 pesos.

Cali–Santiago en 660.900 pesos.

Bogotá–Santiago en 662.800 pesos.

Esta aerolínea cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y 5 rutas internacionales hacia 3 destinos en Suramérica y 1 en el Caribe, operadas con una flota regional de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321.