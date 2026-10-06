En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Víctor Hugo Ayala
Nobel de Física
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Vuelos baratos desde $69.300 durante octubre: conozca los destinos disponibles

Vuelos baratos desde $69.300 durante octubre: conozca los destinos disponibles

También hay vuelos baratos para varios destinos internacionales, ideales para la temporada de vacaciones o viajes largos en 2027.

Avión / vuelos
Avión / vuelos
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Encontrar vuelos baratos durante octubre con tarifas desde $69.300 sí será posible, en especial para quienes buscan viajar sin gastar de más. Esto incluye diferentes destinos y precios que pueden variar según la ruta, la fecha y la disponibilidad, por lo que resulta clave conocer cuáles son las opciones disponibles para organizar el próximo viaje.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La iniciativa, liderada por JetSMART, tendrá una duración del 5 al 12 de octubre para diferentes rutas a nivel nacionales con precios de hasta el 64 %, es decir, precios desde $69.300, pero también para destinos internacionales desde los $531.100, sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones de cada destino.

Últimas noticias

Vuelo JetSmart.jpg
Turismo

Abren nueva ruta que conecta Colombia y Argentina: así funcionará la operación

Nuevo aeropuerto internacional en Colombia
Turismo

¿Qué buscan hoy los viajeros? Precio, seguridad y experiencias auténticas marcan la diferencia

Publicidad

“Llegan en un momento en el que muchos viajeros ya están pensando en sus planes para el cierre de año y en lo que quieren hacer durante los primeros meses de 2027. Por eso, más que esperar a que lleguen esas fechas, queremos ofrecer la posibilidad de anticiparse y acceder a tarifas especiales para que los colombianos puedan optimizar su presupuesto en este cierre del año”, explicaron.

Vuelo JetSmart.jpg
JetSmart
// Prensa JetSmart

Estos son los vuelos baratos desde $69.300: conozca los destinos

  • Bogotá – Cali en 69.300 pesos.
  • Bogotá – Medellín en 72.300 pesos.
  • Bogotá – Bucaramanga en 74.600 pesos.
  • Medellín – Montería en 74.800 pesos.
  • Bucaramanga – Bogotá en 75.600 pesos.
  • Medellín – Barranquilla en 75.700 pesos.

Estos son los destinos internacionales disponibles

  • Medellín–Punta Cana en 606.300 pesos.
  • Cali–Punta Cana en 617.400 pesos.
  • Medellín–Buenos Aires en 645.800 pesos.
  • Medellín–Santiago en 653.700 pesos.
  • Cali–Santiago en 660.900 pesos.
  • Bogotá–Santiago en 662.800 pesos.

Esta aerolínea cuenta con 21 rutas nacionales hacia 11 destinos y 5 rutas internacionales hacia 3 destinos en Suramérica y 1 en el Caribe, operadas con una flota regional de 56 aeronaves Airbus A320neo y A321.

Relacionados

JetSmart

Turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad