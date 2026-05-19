Extradición de Saab no fue un acto de soberanía de Venezuela, sino obediencia a Trump: Gerardo Reyes

El periodista de investigación Gerardo Reyes afirmó en Mañanas Blu que la nueva captura de Alex Saab en Estados Unidos responde a la política de presión de la administración de Donald Trump y no a una decisión autónoma de Caracas. El reportero de Univisión, autor del libro La verdad de Alex Saab, calificó al empresario barranquillero como un "náufrago profesional" que ahora enfrenta un proceso por lavado de activos tras haber sido perdonado previamente por Joe Biden.

La justicia estadounidense reactivó el proceso contra el contratista barranquillero mediante un escrito de acusación enfocado en el blanqueo de capitales. Según Reyes, este escenario plantea dos caminos para el detenido: "una oportunidad de colaborar con EE.UU. ofreciendo información fresca de la corrupción a Venezuela, o tener que someterse a un proceso largo que llegaría a un juicio".

El investigador desestimó que el traslado del empresario fuera un reflejo de autonomía del gobierno venezolano. "No creo que fue un acto de soberanía de Venezuela, sino una meta del gobierno de Estados Unidos, especialmente de Marco Rubio", enfatizó el periodista, aludiendo a la influencia geopolítica de Washington sobre el régimen de Nicolás Maduro.

¿Qué información tiene Alex Saab sobre los negocios de Venezuela?

El interés de las agencias federales, lideradas en este caso operativo por la DEA, radica en el conocimiento detallado que Saab posee sobre los movimientos financieros del país vecino. Reyes explicó que el investigado estuvo en una posición privilegiada y "muy cercano al círculo del poder", lo que convierte sus declaraciones en un aporte clave para la justicia norteamericana.

Los delitos bajo sospecha abarcan sobrecostos en los programas de alimentación CLAP y transacciones de petróleo valoradas en miles de millones de dólares. No obstante, el periodista aclaró que el actual pliego de cargos es de apenas cinco páginas, a diferencia de las 25 del expediente original. "A mí me sorprende que siendo este negocio del petróleo, que lo calculan en miles de millones de dólares, sea una frase más en la acusación", concluyó Reyes, anticipando que los fiscales podrían ampliar el dictamen en los próximos meses.