¿Cuáles son los cuatro nombres relacionados con Maduro que aparecen en la acusación contra Saab?

La nueva acusación presentada en Estados Unidos contra el empresario colombiano Alex Saab volvió a encender las alarmas en el entorno del régimen de Nicolás Maduro. Aunque el documento judicial divulgado por la Fiscalía norteamericana es breve y mantiene varios nombres bajo reserva, el periodista investigativo Gerardo Reyes aseguró que existen pistas claras sobre quiénes podrían ser los personajes vinculados al entramado de corrupción y lavado de dinero que rodea al llamado “testaferro” del chavismo.

Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, Reyes —considerado uno de los periodistas que más ha investigado el caso Saab— explicó que la acusación contiene nombres tachados que coinciden con otros expedientes judiciales abiertos en Estados Unidos relacionados con el negocio de las cajas CLAP y el manejo de recursos del gobierno venezolano.

“El escrito de acusación es muy similar a uno que todavía está vigente contra el socio de Saab, Álvaro Pulido. Ese podría ser otro de los nombres que aparece tachado”, señaló Reyes durante la conversación.

Los nombres que aparecen vinculados

De acuerdo con el periodista de Univisión, entre los nombres que podrían estar ocultos en la acusación aparecen:



Álvaro Pulido , socio histórico de Alex Saab.

, socio histórico de Alex Saab. José Gregorio Vielma Mora , exgobernador del estado Táchira.

, exgobernador del estado Táchira. Empresarios colombianos vinculados al esquema de alimentos CLAP.

vinculados al esquema de alimentos CLAP. Funcionarios cercanos al círculo financiero del chavismo.

Reyes afirmó que Vielma Mora habría sido “cómplice” en las operaciones relacionadas con las cajas de alimentos subsidiados del gobierno venezolano.

Las declaraciones del periodista toman relevancia porque Saab fue señalado durante años como el operador financiero de Nicolás Maduro y uno de los hombres con mayor conocimiento sobre las estructuras económicas del régimen venezolano.

¿Qué sabe Alex Saab sobre Maduro?

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la capacidad de Saab para comprometer judicialmente a figuras del chavismo si decide colaborar con las autoridades estadounidenses.

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“Saab es tal vez uno de los que tiene todo el panorama”, aseguró Reyes al referirse a los presuntos nexos financieros, políticos y comerciales del gobierno de Maduro.

El periodista sostuvo que el empresario colombiano mantenía comunicación directa y permanente con Maduro y su esposa, Cilia Flores, además de cumplir funciones diplomáticas informales para resolver asuntos estratégicos del régimen.

“Él era una especie de embajador plenipotenciario de Maduro para resolver toda clase de problemas y estaba en constante contacto con Maduro y su esposa”, explicó.

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Según Reyes, Saab tendría información sensible sobre:

operaciones petroleras,

financiamiento político internacional,

movimientos financieros del chavismo,

relaciones con Irán,

y posibles maniobras de lavado de dinero.

El negocio de las cajas CLAP

Otro de los temas abordados fue el presunto esquema de corrupción relacionado con los CLAP, el programa de distribución de alimentos impulsado por el gobierno venezolano.

Reyes explicó que Saab y sus socios habrían vendido alimentos de baja calidad a precios inflados al Estado venezolano, obteniendo ganancias millonarias mediante sobornos y contratos irregulares.

“Ellos le vendían a unos precios exorbitantes y alimentos de mala calidad al gobierno de Venezuela, a cambio de sobornos”, afirmó el periodista.

La nueva acusación también menciona negocios petroleros vinculados al régimen, aunque de manera escueta. Para Reyes, esto podría indicar que las autoridades estadounidenses preparan cargos más amplios en el futuro. “Es de esperar que en los próximos meses el gobierno amplíe la acusación o dé más detalles”, advirtió.

Las conexiones colombianas del caso Saab

Durante la entrevista también surgieron nombres colombianos relacionados con la red de Alex Saab. Uno de ellos fue Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, actualmente preso en Estados Unidos por lavado de dinero.

Reyes explicó que “Boliche” habría facilitado cuentas bancarias para mover millones de dólares provenientes de operaciones ilegales. “Saab lo utilizó para enviar cerca de 2.8 millones de dólares de cuentas en el exterior hacia Estados Unidos”, detalló.

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El periodista también mencionó interrogantes alrededor del abogado Abelardo de la Espriella, aunque aclaró que hasta ahora no existen conclusiones judiciales directas en su contra.

¿Podría caer el círculo cercano de Maduro?

La eventual colaboración de Saab con la justicia estadounidense podría abrir una nueva etapa judicial para altos funcionarios venezolanos. Reyes cree que Washington tiene interés en toda la información relacionada con corrupción, narcotráfico y financiación internacional del chavismo.

“No hay duda de que sus conocimientos de los movimientos financieros de Venezuela son altos y muy cercanos al círculo del poder”, afirmó. El periodista concluyó que Estados Unidos podría solicitar próximamente a otros personajes cercanos al régimen venezolano, especialmente si Saab decide convertirse en testigo colaborador.

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Mientras tanto, la nueva acusación mantiene bajo reserva nombres clave que podrían comprometer aún más al entorno político y económico de Nicolás Maduro, en uno de los procesos judiciales más delicados para el chavismo en los últimos años.