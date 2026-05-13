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“Quería montarme un atentado”: Abelardo De La Espriella por falso escolta en Envigado

El equipo de campaña del candidato detectó a un hombre que, presuntamente, realizaba labores de inteligencia y tendría en su poder armamento y registros audiovisuales de la tarima. No está capturado.

Abelardo de la Espriella en Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Una nueva amenaza a la seguridad fue denunciada durante el segundo día de agenda del candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella en su romería por los municipios del Valle de Aburrá. Esta vez se detectó la presencia de un hombre que, presuntamente, realizaba labores de inteligencia y tendría en su poder armamento, además de registros audiovisuales de la tarima, los accesos y otros puntos estratégicos del lugar, en Envigado, donde horas después se presentaría el aspirante.

Las autoridades le confirmaron a Blu Radio que el hombre se presentó con una placa de la Policía y cuando fue increpado por uniformados, este argumentó pertenecer a la avanzada y el esquema de protección del aspirante presidencial, lo cual fue descartado. Al momento de la verificación, le encontraron un arma traumática, un spray pimienta, un tambo (varilla de hierro) y una placa; aunque según precisó la Policía Metropolitana no fue capturado porque técnicamente no cometió ningún delito.

De la Espriella, aún así, cumplió con su agenda en los municipios de Sabaneta, Itagüí y el propio centro de Envigado, pese a la supuesta amenaza previa. En el centro de la moda de nuevo apareció en un atril de vidrio blindado, acompañado de la senadora electa Sara Castellanos y la representante electa Carol Borda, y allí rememoró a Miguel Uribe Turbay y dijo que se equivocan quienes pretenden intimidarlo.

"Aquí han matado candidatos presidenciales, precandidatos, como Miguel Uribe, que en paz descanse. Acaban de capturar un tipo en Envigado que quería montarme un atentado y está en este momento capturado. ¿Y saben qué? Voy para Envigado, no como de nada, conmigo se equivocaron los de siempre, el régimen, el establecimiento y los bandidos", indicó.

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También aprovechó para criticar al superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, al que calificó de cáncer: "Aquí los arrieros que llegaron a fundar las ciudades, llegaron en lomo de mula contra todas las adversidades naturales y lo hicieron y luego Antioquia resistió la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, el narcoterrorismo. Resistió a pinturita, ese es otro cáncer, no se preocupen que yo voy por él", manifestó.

La campaña advirtió que la situación es especialmente grave por las recientes amenazas contra el candidato presidencial y pidió a la Policía, la Fiscalía y los organismos de inteligencia una investigación urgente para identificar a la persona involucrada, establecer el propósito de sus acciones y determinar si actuaba sola o con apoyo de terceros.

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Frente a esta denuncia, desde la Unidad Nacional de Protección señalaron la realización de una reunión virtual del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección para abordar esta situación.

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