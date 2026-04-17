Bla Bla Blu, programa completo del 16 de abril de 2026

Actualizado: 17 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 16 de abril:
- El comediante Fabián Ortiz habló de su stand up 'Los rockeros también lloran'. También analizó a los rockeros que han marcado la región y cuestionó las críticas que reciben por su forma de vestir.
- Wilson Bernal realizó un especial sobre esos actores encasillados que se quedaron clasificados por la audiencia y la industria en un solo papel. De hecho, se le preguntó a los oyentes: ¿cuál actor o actriz siempre ve protagonizando el mismo tipo de personaje?