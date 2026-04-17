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Bla Bla Blu, programa completo del 16 de abril de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 16 de abril de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 16 de abril:

  • El comediante Fabián Ortiz habló de su stand up 'Los rockeros también lloran'. También analizó a los rockeros que han marcado la región y cuestionó las críticas que reciben por su forma de vestir.
  • Wilson Bernal realizó un especial sobre esos actores encasillados que se quedaron clasificados por la audiencia y la industria en un solo papel. De hecho, se le preguntó a los oyentes: ¿cuál actor o actriz siempre ve protagonizando el mismo tipo de personaje?

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