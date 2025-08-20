Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 19 de agosto de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 19 de agosto de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 07:32 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este martes, 19 de agosto, en Bla Bla Blu:

  • Nino Caicedo, integrante de Guayacán Orquesta, recordó algunas historias sobre la música de este grupo apropósito de los 35 años de la orquesta. Además, resaltó que Bogotá responda a los conciertos de salsa que se hacen.
  • El astrónomo Germán Puerta habló sobre los diferentes sonidos que se pueden encontrar en el universo. Además, le preguntó a los oyentes si sabían que la información que trae la luz de los astros puede transformarse en sonido.

