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Bla Bla Blu, programa completo del 20 de abril de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 20 de abril de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 20 de abril:

  • El sexólogo y psicólogo Ezequiel López Peralta realizó un análisis sobre algunos personajes del cine y sus comportamientos seductores. También respondió las dudas de oyentes y explicó cómo actuar ante un comportamiento pervertido.

  • En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la escritora y podcaster Laura Anzola ahondó la importancia de conversar con esencia, con profundidad, con argumentos, detallando las anécdotas y más.

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