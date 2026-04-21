Bla Bla Blu, programa completo del 20 de abril de 2026

Actualizado: 21 de abr, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 20 de abril:
- El sexólogo y psicólogo Ezequiel López Peralta realizó un análisis sobre algunos personajes del cine y sus comportamientos seductores. También respondió las dudas de oyentes y explicó cómo actuar ante un comportamiento pervertido.
En la sección 'Historias que merecen ser contadas', la escritora y podcaster Laura Anzola ahondó la importancia de conversar con esencia, con profundidad, con argumentos, detallando las anécdotas y más.