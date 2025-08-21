Publicidad

Bla Bla Blu, programa completo del 20 de agosto de 2025

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 20 de agosto de 2025, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 06:19 a. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 20 de agosto, en Bla Bla Blu:

  • La actriz Cristina Pimiento habló sobre el camino que recorrió en los últimos años para poder cumplir el sueño de pertenecer a Actors Studio y la interpretación que realizó para integrar este selecto grupo.
  • En la sección 'Tutoriales radiales', la abogada Paola Pérez explicó a los oyentes lo que deben hacer si quieren vender un inmueble y no llevarse una amarga sorpresa en el intento.

