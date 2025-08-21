Bla Bla Blu, programa completo del 20 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 20 de agosto, en Bla Bla Blu:



La actriz Cristina Pimiento habló sobre el camino que recorrió en los últimos años para poder cumplir el sueño de pertenecer a Actors Studio y la interpretación que realizó para integrar este selecto grupo.

y la interpretación que realizó para integrar este selecto grupo. En la sección 'Tutoriales radiales', la abogada Paola Pérez explicó a los oyentes lo que deben hacer si quieren vender un inmueble y no llevarse una amarga sorpresa en el intento.