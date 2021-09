17 de septiembre de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes en Blog Deportivo estuvo Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, quien habló sobre el fallo en el caso Rafael Carrascal y el pleito entre América y Tolima.

"El Tolima no creo que haya quedado conforme y el América va a defender su posición", dijo Puche.

Por el mismo caso de Carrascal también participó en los micrófonos de Blog Deportivo Luis Serrano, abogado del Deportes Tolima.

"No me gustó el auto, pero era algo a lo que nos enfrentábamos. Es respetable, pero no estamos contentos", expresó.

"La tomamos con absoluto respeto. Nosotros acatamos respetuosamente la decisión, cumpliremos con lo que corresponde y esperamos que este asunto quede finiquitado para nosotros", agregó el presidente de América de Cali, Mauricio Romero.

Además, James Rodríguez regresaría a la Selección Colombia; la Federación Colombiana de Fútbol lo bloqueó con el Everton.

