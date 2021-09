24 de septiembre de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este viernes en Blog Deportivo reviva las declaraciones del director técnico del Everton, Rafa Benítez, sobre la salida de James Rodríguez del club.

Al respecto del fichaje de James, escuche las opiniones de varias personalidades del deporte a quienes se les preguntó si consideraban como positiva la decisión del 10 colombiano de irse al fútbol catarí con la intención de buscar minutos de juego. Entre ellos, Andrés Felipe Orozco, Carlos Navarrete, Adolfo ‘El Tren’ Valencia, Gonzalo ‘El Chalo’ Martínez, Sergio Herrera, Álvaro de Jesús Gómez y Edigson ‘Prono’ Velásquez.

De igual manera, el exfutbolista Abel Aguilar se refirió al tema y habló sobre la participación de la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas.

"Estar en competencia es importante, entrenar no es suficiente. Uno cuando no juega no se siente bien", aseguró Aguilar.

Además, Cristian Camacho, periodista de Más Allá del Deporte, dio detalles sobre la entrevista con el 'Pibe' Valderrama.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: