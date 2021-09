31 de agosto de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo escuchamos las declaraciones del volante Gustavo Cuéllar, quien analizó el partido de la Selección Colombia frente a Bolivia, por la fecha 9 de la Eliminatoria Sudamericana, que se jugará el 2 de septiembre.

Cuellar resaltó el trabajo en equipo como clave para el enfrentamiento con Bolivia: "Tenemos que ser solidarios con todos en cada espacio del terreno y aprovechar las virtudes de cada uno".

Además, Óscar Upegui entregó detalles sobre su salida como entrenador de Atlético Bucaramanga.

"Hablé con el presidente y me comunicó la noticia y charlamos. Hoy me despedí del grupo de jugadores. Yo no me he sentado a hablar del tema económico, esperemos qué ocurre", explicó Upegui.

Por último, entérese de todas las novedades en el último día de mercado de fichajes del fútbol.

Estas y más noticias del mundo del deporte en el programa completo de Blog Deportivo: