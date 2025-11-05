Camiseta Colombia para Mundial: 5 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 5 de noviembre de 2025:
- El Deportivo Cali dio una conferencia de prensa en la que se conocieron detalles de los nuevos dueños del equipo.
- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la ampliación del estadio Atanasio Girardot, que podrá recibir a 60.000 asistentes.
- El empresario José Miguel Jaramillo habló de su propuesta de comprar el Deportivo Pereira.
- Se conocieron las primeras imágenes de la camiseta que usará la Selección Colombia para el Mundial 2026.
- Federico Espada, director deportivo del Deportivo Pereira, se refirió a la crisis económica e institucional del equipo.
Escuche el programa completo aquí: