Camiseta Colombia para Mundial: 5 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El Deportivo Cali dio una conferencia de prensa en la que se conocieron detalles de los nuevos dueños del equipo .

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la ampliación del estadio Atanasio Girardot, que podrá recibir a 60.000 asistentes.

El empresario José Miguel Jaramillo habló de su propuesta de comprar el Deportivo Pereira.

Se conocieron las primeras imágenes de la camiseta que usará la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Federico Espada, director deportivo del Deportivo Pereira, se refirió a la crisis económica e institucional del equipo.

