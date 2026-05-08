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Cancelado Medellín vs. Flamengo: 8 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 8 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 8 de mayo de 2026:

  • El partido entre Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores fue cancelado tras los desmanes protagonizados por hinchas. Además, el equipo antioqueño podría enfrentar sanciones económicas y deportivas por lo ocurrido.
  • Análisis de la actuación de los equipos colombianos en los torneos internacionales.
  • Lionel Messi habló sobre la antesala del Mundial y lo que podría ser su última participación con la Selección de Argentina en una Copa del Mundo.

Escuche el programa completo aquí:

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