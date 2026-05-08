Cancelado Medellín vs. Flamengo: 8 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 8 de mayo de 2026:



El partido entre Medellín y Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores fue cancelado tras los desmanes protagonizados por hinchas. Además, el equipo antioqueño podría enfrentar sanciones económicas y deportivas por lo ocurrido.

tras los desmanes protagonizados por hinchas. Además, el equipo antioqueño podría enfrentar sanciones económicas y deportivas por lo ocurrido. Análisis de la actuación de los equipos colombianos en los torneos internacionales.

Lionel Messi habló sobre la antesala del Mundial y lo que podría ser su última participación con la Selección de Argentina en una Copa del Mundo.

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