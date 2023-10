Ciclista rifó un pollo para poder competir: 28 de julio de 2022 –Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 19 de octubre, el ciclista Jorge Marín dio a conocer cómo surgió la idea de hacer la rifa de pollo asado para competir en Vuelta del Porvenir y aseguró que desea participar en la Vuelta del Porvenir y hacer una buena carrera.

"Hicimos un presupuesto y necesitábamos alrededor de $1.800.000. Gracias a la rifa, muchas personas se han solidarizado conmigo. A través de esta iniciativa, hemos logrado recaudar un millón de pesos", comentó.

Además, Rafael Nadal reconoció que todavía no le ha desaparecido totalmente el dolor de la lesión en el psoas que le ha tenido apartado de la competición durante todo el año, pero destacó que en los entrenamientos puede "hacer más cosas".

"No hay aún fecha de vuelta. La Copa Davis ya no, porque estamos eliminados y noviembre no hubiera podido ser. Voy día a día porque no tengo la capacidad de conocer cómo va a estar mi cuerpo dentro de unos meses. Mi primera opción ahora mismo sería en enero, en Australia, pero no lo sé seguro", dijo.

Por último, se habló sobre La Federación Israelí de Fútbol y sus clubes en competiciones europeas, Maccabi Haifa y Maccabi Tel_Aviv.

"Tras una evaluación profunda de la situación actual en materia de seguridad en todo el territorio israelí, el comité ejecutivo de la UEFA decidió que ningún partido de las competiciones de la UEFA se juegue en Israel hasta nueva orden", señaló la confederación.

