Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda: 13 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 13 de noviembre de 2025:



La Selección Colombia se enfrentará el próximo sábado, 15 de noviembre, ante Nueva Zelanda .

. Falcao García dio una rueda de prensa en la que habló sobre su participación en la Selección Colombia .

. Se está jugando la fecha 20 de la liga BetPlay, en la que se definirán los equipos que entrarán a los octavos de final .

. El director técnico de Brasil Carlos Ancelotti habló sobre su etapa en el equipo y su paso por el Real Madrid .

. La Selección Colombia sub 17 dio declaraciones sobre el compromiso frente a Francia que se disputará en el Mundial de la categoría.

Escuche el programa completo aquí: