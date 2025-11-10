Colombia avanza en el Mundial Sub 17: 10 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 10 de noviembre de 2025:
- Santa Fé venció a Cali 1 - 0 en la fecha 19 de la Liga BetPlay y se busca incorporarse en los octavos de final.
- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en exclusiva sobre la llegada de las selecciones colombianas en todas sus categorías a los últimos mundiales.
- Los hinchas de la Selección Colombia celebraron la llegada de Luis Díaz a Fort Lauderdale.
- Ricardo Andrade, preparador de arqueros de América de Cali, dio detalles de cómo trabajan los penales con Jorge Soto y sus cualidades bajo los tres palos.
- James Rodríguez marcó su salida del Club León de México, tras no poder consolidar la victoria de su equipo contra Puebla.
Escuche el programa completo aquí: