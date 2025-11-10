Colombia avanza en el Mundial Sub 17: 10 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 10 de noviembre de 2025:



Santa Fé venció a Cali 1 - 0 en la fecha 19 de la Liga BetPlay y se busca incorporarse en los octavos de final.

y se busca incorporarse en los octavos de final. El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en exclusiva sobre la llegada de las selecciones colombianas en todas sus categorías a los últimos mundiales .

. Los hinchas de la Selección Colombia celebraron la llegada de Luis Díaz a Fort Lauderdale.

a Fort Lauderdale. Ricardo Andrade, preparador de arqueros de América de Cali , dio detalles de cómo trabajan los penales con Jorge Soto y sus cualidades bajo los tres palos.

, dio detalles de cómo trabajan los penales con Jorge Soto y sus cualidades bajo los tres palos. James Rodríguez marcó su salida del Club León de México, tras no poder consolidar la victoria de su equipo contra Puebla.

Escuche el programa completo aquí: