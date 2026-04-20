Colombia, campeón Sudamericano Sub-17: 20 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 20 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 20 de abril de 2026:
- La Selección Colombia se consagró campeón del Sudamericano Sub-17.
- El equipo de Gol Caracol se prepara rumbo al Mundial y presenta a sus nuevos integrantes.
- Polémica por la victoria de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental por decisiones arbitrales.
Cafú, histórico lateral de la selección de Brasil, habló sobre el presente del equipo y la situación de Neymar.
Escuche el programa completo aquí: