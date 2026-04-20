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Colombia, campeón Sudamericano Sub-17: 20 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 20 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 20 de abril de 2026:

  • La Selección Colombia se consagró campeón del Sudamericano Sub-17.
  • El equipo de Gol Caracol se prepara rumbo al Mundial y presenta a sus nuevos integrantes.
  • Polémica por la victoria de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental por decisiones arbitrales.

  • Cafú, histórico lateral de la selección de Brasil, habló sobre el presente del equipo y la situación de Neymar.

    Escuche el programa completo aquí:

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