Colombia ya está completa: 2 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de septiembre de 2025:



Con la llegada de Daniel Muñoz a Barranquilla, la Selección Colombia ya está completa para la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana.

Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez dieron una rueda de prensa en la concentración de la Selección Colombia.

en la concentración de la Selección Colombia. Once Caldas derrotó a Santa Fe 2-1 en el estadio El Campín, dando por finalizada la fecha 9 de la liga colombiana.

en el estadio El Campín, dando por finalizada la fecha 9 de la liga colombiana. En la etapa 10 de la Vuelta España, Egan Bernal bajó de nivel , perdiendo puestos y dio declaraciones al respecto.

, perdiendo puestos y dio declaraciones al respecto. Daniel Cataño, actualmente jugador de Bolívar en Bolivia, habló respecto al encuentro de Bolivia con la Selección Colombia .

. Teófilo Gutiérrez se refirió a todo el proceso que ha vivido en su carrera como jugador profesional de fútbol.

