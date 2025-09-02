Colombia ya está completa: 2 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 02, 2025 04:49 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de septiembre de 2025:
- Con la llegada de Daniel Muñoz a Barranquilla, la Selección Colombia ya está completa para la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana.
- Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez dieron una rueda de prensa en la concentración de la Selección Colombia.
- Once Caldas derrotó a Santa Fe 2-1 en el estadio El Campín, dando por finalizada la fecha 9 de la liga colombiana.
- En la etapa 10 de la Vuelta España, Egan Bernal bajó de nivel, perdiendo puestos y dio declaraciones al respecto.
- Daniel Cataño, actualmente jugador de Bolívar en Bolivia, habló respecto al encuentro de Bolivia con la Selección Colombia.
- Teófilo Gutiérrez se refirió a todo el proceso que ha vivido en su carrera como jugador profesional de fútbol.
Escuche el programa completo aquí: