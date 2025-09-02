Publicidad

Colombia ya está completa: 2 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 2 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 04:49 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de septiembre de 2025:

  • Con la llegada de Daniel Muñoz a Barranquilla, la Selección Colombia ya está completa para la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana.
  • Juan Fernando Quintero y Luis Javier Suárez dieron una rueda de prensa en la concentración de la Selección Colombia.
  • Once Caldas derrotó a Santa Fe 2-1 en el estadio El Campín, dando por finalizada la fecha 9 de la liga colombiana.
  • En la etapa 10 de la Vuelta España, Egan Bernal bajó de nivel, perdiendo puestos y dio declaraciones al respecto.
  • Daniel Cataño, actualmente jugador de Bolívar en Bolivia, habló respecto al encuentro de Bolivia con la Selección Colombia.
  • Teófilo Gutiérrez se refirió a todo el proceso que ha vivido en su carrera como jugador profesional de fútbol.

Escuche el programa completo aquí:

