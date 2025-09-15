En vivo
Nuevo gol de Lucho Díaz: 15 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 15 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 04:38 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 15 de septiembre de 2025:

  • Luis Díaz volvió a anotar con el Bayern de Múnich en el más reciente partido por la Bundesliga tras regresar de su participación con la Selección Colombia.
  • Dayro Moreno, jugador de la Selección Colombia, habló de su experiencia en la convocatoria al Mundial 2026.
  • Brayan Rovira, jugador del Deportes Tolima, contó detalles de su gol en el partido que el equipo ganó contra el Boyacá Chicó.
  • Tras jugarse la fecha 11 de la Liga BetPlay, Junior y Fortaleza siguen compartiendo el primer lugar con 21 puntos.
  • Ángel Di María anotó un golazo olímpico para el Rosario Central en el partido que disputó el equipo frente a Boca Juniors, donde empataron 1-1.
  • Los jugadores colombianos siguen dejando en alto el nombre del país con sus goles jugando con equipos internacionales.

Escuche el programa completo aquí:

