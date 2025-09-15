Nuevo gol de Lucho Díaz: 15 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 15, 2025 04:38 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 15 de septiembre de 2025:
- Luis Díaz volvió a anotar con el Bayern de Múnich en el más reciente partido por la Bundesliga tras regresar de su participación con la Selección Colombia.
- Dayro Moreno, jugador de la Selección Colombia, habló de su experiencia en la convocatoria al Mundial 2026.
- Brayan Rovira, jugador del Deportes Tolima, contó detalles de su gol en el partido que el equipo ganó contra el Boyacá Chicó.
- Tras jugarse la fecha 11 de la Liga BetPlay, Junior y Fortaleza siguen compartiendo el primer lugar con 21 puntos.
- Ángel Di María anotó un golazo olímpico para el Rosario Central en el partido que disputó el equipo frente a Boca Juniors, donde empataron 1-1.
- Los jugadores colombianos siguen dejando en alto el nombre del país con sus goles jugando con equipos internacionales.
Escuche el programa completo aquí: