James se retira del Club León: 12 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 12 de noviembre de 2025:



La Selección Colombia dio declaraciones en la previa a los partidos preparatorios del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda y Australia.

El ícono del fútbol colombiano René Higuita fue homenajeado en el salón de la fama del fútbol internacional.

El presidente del Club León de México Jesús Martínez habló de la salida de James Rodríguez del equipo.

. Jaguares de Córdoba ascendió a la primera división de la Liga BetPlay Dimayor tras empatar contra cúcuta 2 - 2.

Álvaro Hernández, director técnico de Jaguares, se refirió al asenso del equipo en la Liga BetPlay Dimayor.

