James se retira del Club León: 12 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 12 de noviembre de 2025:
- La Selección Colombia dio declaraciones en la previa a los partidos preparatorios del Mundial 2026 ante Nueva Zelanda y Australia.
- El ícono del fútbol colombiano René Higuita fue homenajeado en el salón de la fama del fútbol internacional.
- El presidente del Club León de México Jesús Martínez habló de la salida de James Rodríguez del equipo.
- Jaguares de Córdoba ascendió a la primera división de la Liga BetPlay Dimayor tras empatar contra cúcuta 2 - 2.
- Álvaro Hernández, director técnico de Jaguares, se refirió al asenso del equipo en la Liga BetPlay Dimayor.
Escuche el programa completo aquí: