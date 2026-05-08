Luis Díaz en el equipo ideal de Champions League: 7 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 8 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 7 de mayo de 2026:
- Shakira anunció su cuarta canción oficial para una Copa del Mundo, según confirmó la FIFA.
- Luis Díaz fue incluido en el once ideal de la semana de la UEFA Champions League.
- Análisis de las polémicas arbitrales tras los partidos de la UEFA Champions League.
- Real Madrid emitió un comunicado tras lo ocurrido en el entrenamiento entre Federico Valverde y Tchouaméni.
- Análisis de la actuación de los equipos colombianos en la más reciente jornada de Copa Libertadores.
Escuche el programa completo aquí: