Luis Díaz en el equipo ideal de Champions League: 7 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 7 de mayo de 2026:



Shakira anunció su cuarta canción oficial para una Copa del Mundo , según confirmó la FIFA.

, según confirmó la FIFA. Luis Díaz fue incluido en el once ideal de la semana de la UEFA Champions League.

Análisis de las polémicas arbitrales tras los partidos de la UEFA Champions League.

tras los partidos de la UEFA Champions League. Real Madrid emitió un comunicado tras lo ocurrido en el entrenamiento entre Federico Valverde y Tchouaméni.

Análisis de la actuación de los equipos colombianos en la más reciente jornada de Copa Libertadores.

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