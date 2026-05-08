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Luis Díaz en el equipo ideal de Champions League: 7 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 7 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 7 de mayo de 2026:

  • Shakira anunció su cuarta canción oficial para una Copa del Mundo, según confirmó la FIFA.
  • Luis Díaz fue incluido en el once ideal de la semana de la UEFA Champions League.
  • Análisis de las polémicas arbitrales tras los partidos de la UEFA Champions League.
  • Real Madrid emitió un comunicado tras lo ocurrido en el entrenamiento entre Federico Valverde y Tchouaméni.
  • Análisis de la actuación de los equipos colombianos en la más reciente jornada de Copa Libertadores.

Escuche el programa completo aquí:

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