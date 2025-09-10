Reacciones tras victoria a Venezuela: 10 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: septiembre 10, 2025 05:09 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 10 de septiembre de 2025:
- Colombia derrotó 6 - 3 a Venezuela en el estadio Maturín, finalizando la eliminatoria como tercero en la tabla.
- Con los últimos partidos de la Eliminatoria, quedó configurada la lista de equipos suramericanos que están eliminados, el repechaje y los que van derecho al Mundial 2026.
- El entrenador Nelson Gallego dio un análisis de las mejores intervenciones de los jugadores colombianos en el partido ante Venezuela.
- El seleccionador Fernando Batista, en una conferencia de prensa posterior a la derrota del Vinotinto contra la Selección Colombia, se disculpó con el pueblo venezolano y declaró que no respondería preguntas.
- Bucaramanga jugó el partido aplazado, que correspondía a la fecha 3 de la liga, contra Once Caldas, en un encuentro donde no hubo goles.
- Santa Fe clasificó a cuartos de final de la liga BetPlay luego de derrotar a Alianza Petrolera 4 - 1.
Escuche el programa completo aquí: