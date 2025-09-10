Publicidad

Reacciones tras victoria a Venezuela: 10 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 10 de septiembre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:09 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 10 de septiembre de 2025:

  • Colombia derrotó 6 - 3 a Venezuela en el estadio Maturín, finalizando la eliminatoria como tercero en la tabla.
  • Con los últimos partidos de la Eliminatoria, quedó configurada la lista de equipos suramericanos que están eliminados, el repechaje y los que van derecho al Mundial 2026.
  • El entrenador Nelson Gallego dio un análisis de las mejores intervenciones de los jugadores colombianos en el partido ante Venezuela.
  • El seleccionador Fernando Batista, en una conferencia de prensa posterior a la derrota del Vinotinto contra la Selección Colombia, se disculpó con el pueblo venezolano y declaró que no respondería preguntas.
  • Bucaramanga jugó el partido aplazado, que correspondía a la fecha 3 de la liga, contra Once Caldas, en un encuentro donde no hubo goles.
  • Santa Fe clasificó a cuartos de final de la liga BetPlay luego de derrotar a Alianza Petrolera 4 - 1.

Escuche el programa completo aquí:

