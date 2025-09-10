Reacciones tras victoria a Venezuela: 10 de septiembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 10 de septiembre de 2025:



Colombia derrotó 6 - 3 a Venezuela en el estadio Maturín, finalizando la eliminatoria como tercero en la tabla.

en el estadio Maturín, finalizando la eliminatoria como tercero en la tabla. Con los últimos partidos de la Eliminatoria, quedó configurada la lista de equipos suramericanos que están eliminados, el repechaje y los que van derecho al Mundial 2026.

2026. El entrenador Nelson Gallego dio un análisis de las mejores intervenciones de los jugadores colombianos en el partido ante Venezuela .

. El seleccionador Fernando Batista, en una conferencia de prensa posterior a la derrota del Vinotinto contra la Selección Colombia, se disculpó con el pueblo venezolano y declaró que no respondería preguntas.

Bucaramanga jugó el partido aplazado, que correspondía a la fecha 3 de la liga, contra Once Caldas, en un encuentro donde no hubo goles .

. Santa Fe clasificó a cuartos de final de la liga BetPlay luego de derrotar a Alianza Petrolera 4 - 1.

Escuche el programa completo aquí: