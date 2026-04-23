Se ajustan las cuentas en la Liga BetPlay: 23 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 23 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de abril de 2026:
- América de Cali venció 2-1 a Fortaleza en Bogotá.
- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio un discurso en la apertura del Congreso de Conmebol, donde se refirió a la situación global y a la posibilidad de que Irán salga del Mundial y sea reemplazado por Italia.
- Cuentas de los equipos colombianos que buscan clasificar a los ocho de la Liga BetPlay a falta de dos fechas.
Millonarios recibe al Tolima por la fecha 18 de la Liga BetPlay en El Campín a las 8:00 p.m.
Escuche el programa completo aquí: