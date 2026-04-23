En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Masacre en Mocoa
Pelea hinchas Bogotá
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Se ajustan las cuentas en la Liga BetPlay: 23 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 23 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 23 de abril de 2026:

  • América de Cali venció 2-1 a Fortaleza en Bogotá.
  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio un discurso en la apertura del Congreso de Conmebol, donde se refirió a la situación global y a la posibilidad de que Irán salga del Mundial y sea reemplazado por Italia.
  • Cuentas de los equipos colombianos que buscan clasificar a los ocho de la Liga BetPlay a falta de dos fechas.

  • Millonarios recibe al Tolima por la fecha 18 de la Liga BetPlay en El Campín a las 8:00 p.m.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad