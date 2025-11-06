¿Sebastián Villa volverá a la selección? 6 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 6 de noviembre de 2025:
- Independiente Rivadavia se impuso en penales 5 - 3 ante Argentinos Juniors y se ratificó como el ganador de la Copa Argentina.
- Se analizaron las posibilidades de que Sebastián Villa regrese a la Selección Colombia.
- Óscar Alzate, periodista deportivo, se pronunció sobre la investigación al Deportivo Pereira.
- La Selección Colombia Sub 17 se prepara para enfrentar a El Salvador en su segundo partido en el Mundial.
- El presidente del River Plate Stefano Di Carlo anunció la renovación de Marcelo Gallardo como director técnico del equipo.
- Darío González, padre del árbitro agredido Elkin Gonzalez, se refirió a lo sucedido con su hijo en un partido de la Sub 15.
- Boyacá Chicó se enfrentará ante el América a las 6:30 p. m. en el Estadio La Independencia de Tunja.
Escuche el programa completo aquí: