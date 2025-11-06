¿Sebastián Villa volverá a la selección? 6 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 6 de noviembre de 2025:



Independiente Rivadavia se impuso en penales 5 - 3 ante Argentinos Juniors y se ratificó como el ganador de la Copa Argentina.

Se analizaron las posibilidades de que Sebastián Villa regrese a la Selección Colombia.

Óscar Alzate, periodista deportivo, se pronunció sobre la investigación al Deportivo Pereira.

La Selección Colombia Sub 17 se prepara para enfrentar a El Salvador en su segundo partido en el Mundial.

El presidente del River Plate Stefano Di Carlo anunció la renovación de Marcelo Gallardo como director técnico del equipo.

Darío González, padre del árbitro agredido Elkin Gonzalez, se refirió a lo sucedido con su hijo en un partido de la Sub 15.

Boyacá Chicó se enfrentará ante el América a las 6:30 p. m. en el Estadio La Independencia de Tunja.

