Victoria del Junior en la Liga BetPlay: 14 de diciembre de 2023 – Blog Deportivo, programa completo

Este jueves, 14 de diciembre, estuvo en Blog Deportivo el técnico del Junior de Barranquilla, Arturo Reyes, hablando sobre el título del conjunto tiburón que se consagró campeón de la Liga BetPlay 2023-II ante el Medellín.

“Cuando nosotros hicimos la lista de los penales en la mañana, porque era algo que podía suceder, Berrio de una vez me dijo que pateaba el quinto (...) No, no los entrenamos (los penales). Para este partido no hubo tiempo de hacerlo”, reveló.

Además, se dieron detalles de la celebración que los hinchas del Junior han hecho después de la victoria de la Liga BetPlay ante Medellín.

Por último, se comentó sobre la declaración final de Carlos Bacca después de la victoria en el Junior de Barranquilla.

