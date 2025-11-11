¿Ya hay finalistas de la Copa BetPlay? 11 de noviembre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 11 de noviembre de 2025:



El Deportivo Independiente Medellín clasificó a la final de la Copa BetPlay tras vencer a envigado con un marcador global de 2 - 1.

Lionel Messi dio declaraciones acerca de su salida del Barcelona y su carrera en el fútbol.

Jerson Lagos, futbolista colombiano que juega en el fútbol neozelandés, dio declaraciones con respecto al partido que disputará la Selección Colombia con Nueva Zelanda.

Luis Suárez, delantero de la Selección Colombia, habló en exclusiva sobre su participación en el Mundial 2026.

Escuche el programa completo aquí: