Colombia en el top del cibercrimen en LatAm: 9 de agosto - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 9 de agosto de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.

Alberto Arébalos: El CEO de Millenium Group analiza la reputación organizacional frente a la "realidad sintética", advirtiendo cómo la inteligencia artificial facilita la creación de fraudes y deepfakes.

El CEO de Millenium Group analiza la reputación organizacional frente a la "realidad sintética", advirtiendo cómo la inteligencia artificial facilita la creación de fraudes y deepfakes. Jairo Andrés Londoño: El CEO de Ubiquo explica la necesidad de que las empresas migren de WhatsApp Business a WhatsApp API para mejorar la gestión de ventas y evitar el bloqueo de líneas.

El CEO de Ubiquo explica la necesidad de que las empresas migren de WhatsApp Business a WhatsApp API para mejorar la gestión de ventas y evitar el bloqueo de líneas. Laura Echeverría: La gerente legal de Olimpia discute el fallo de la Corte Constitucional que agrava el delito de suplantación de identidad cuando se utiliza inteligencia artificial para cometer fraude.

La gerente legal de Olimpia discute el fallo de la Corte Constitucional que agrava el delito de suplantación de identidad cuando se utiliza inteligencia artificial para cometer fraude. Felipe Olave: Este empresario huilense relata su trayectoria bajo la filosofía del "optimismo patológico" y detalla sus proyectos inmobiliarios diseñados para transformar el desarrollo regional de Neiva.

Este empresario huilense relata su trayectoria bajo la filosofía del "optimismo patológico" y detalla sus proyectos inmobiliarios diseñados para transformar el desarrollo regional de Neiva. Diana Gaviria: La directora ejecutiva de Connect presenta el "Premio Innovación que impacta 2026", destacando casos de éxito colombianos y convocando a organizaciones que generan impacto real en el país.

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