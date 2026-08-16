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Colombia enfrenta una de sus más grandes catástrofes: 16 de agosto - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

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Blu Radio.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

En la emisión de este domingo 16 de agosto del programa Blu 4.0, el programa dedicó el espacio a reflexionar y brindar claridad tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes. A través de un enfoque de prevención, respuesta y solidaridad, el programa aborda el estado de las telecomunicaciones, las medidas de seguridad ciudadana y el apoyo logístico y tecnológico para los damnificados.

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A continuación, se describen las entrevistas y declaraciones presentadas en el programa, sin ningún tipo de formato de negrita:

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Empresas tecnológicas activan su ayuda tras el terremoto: conectividad, transporte y donaciones

  • Felipe Augusto Díaz Suasa (Director de la CRC): Explica las medidas regulatorias para garantizar llamadas de emergencia prioritarias e invita a la ciudadanía a preferir mensajes de texto para no congestionar las celdas de comunicación.
  • Juan Carlos Gutiérrez (Integración AB): Presenta el nuevo centro de simulación de medicina y enfermería de la Universidad Javeriana, el cual utiliza herramientas de audio y video para registrar y retroalimentar las prácticas médicas.
  • Carolina López (Sax Group): Brinda pautas de seguridad como evacuar solo después del sismo, descarta la seguridad de los marcos de las puertas y recalca la importancia de tener un kit de emergencia familiar.
  • Líderes de Jango y MercadoLibre (Sector Tecnológico): Detallan el despliegue de traslados con tarifa cero hacia centros médicos o de acopio en Cali, el uso de camiones de ayuda y la activación de botones digitales de donación directa.
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