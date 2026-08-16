Colombia enfrenta una de sus más grandes catástrofes: 16 de agosto - Blu 4.0, programa completo

En la emisión de este domingo 16 de agosto del programa Blu 4.0, el programa dedicó el espacio a reflexionar y brindar claridad tras el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado lunes. A través de un enfoque de prevención, respuesta y solidaridad, el programa aborda el estado de las telecomunicaciones, las medidas de seguridad ciudadana y el apoyo logístico y tecnológico para los damnificados.

A continuación, se describen las entrevistas y declaraciones presentadas en el programa, sin ningún tipo de formato de negrita: