El DANE cambia y recibe modernización tecnológica: 12 de julio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 12 de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.



Piedad Urdinola (Directora del DANE): Explicó la modernización tecnológica de la entidad y analizó cifras sobre conectividad, el Censo Económico Nacional Urbano y la reducción de la pobreza en Colombia.

Explicó la modernización tecnológica de la entidad y analizó cifras sobre conectividad, el Censo Económico Nacional Urbano y la reducción de la pobreza en Colombia. Mario Arbulú (CEO de Robotics 4.0): Presentó al robot humanoide G1 y discutió cómo la robótica está incursionando en Colombia para asistir en tareas industriales, de marketing y académicas.

Presentó al robot humanoide G1 y discutió cómo la robótica está incursionando en Colombia para asistir en tareas industriales, de marketing y académicas. Juan Pablo Cortés (Gerente de Ventas de Xiaomi Colombia): Detalló el lanzamiento de la serie 17T, destacando innovaciones en el cuidado visual (Vision Care) y la precisión de sensores para el monitoreo de salud.

Detalló el lanzamiento de la serie 17T, destacando innovaciones en el cuidado visual (Vision Care) y la precisión de sensores para el monitoreo de salud. Cristian Espinel (Director Tecnológico de Tribai): Describió un asistente con inteligencia artificial que facilita el trabajo de los contadores mediante la interpretación de normas tributarias y la elaboración de declaraciones de renta.

Describió un asistente con inteligencia artificial que facilita el trabajo de los contadores mediante la interpretación de normas tributarias y la elaboración de declaraciones de renta. Natalia Landeta (CEO de Certena): Conversó sobre los retos de la protección de datos personales y los avances en la implementación del decreto de *Open Finance* en el sector financiero colombiano.