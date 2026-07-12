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El DANE cambia y recibe modernización tecnológica: 12 de julio - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Blu 4.0
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Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 12 de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.

  • Piedad Urdinola (Directora del DANE): Explicó la modernización tecnológica de la entidad y analizó cifras sobre conectividad, el Censo Económico Nacional Urbano y la reducción de la pobreza en Colombia.
  • Mario Arbulú (CEO de Robotics 4.0): Presentó al robot humanoide G1 y discutió cómo la robótica está incursionando en Colombia para asistir en tareas industriales, de marketing y académicas.
  • Juan Pablo Cortés (Gerente de Ventas de Xiaomi Colombia): Detalló el lanzamiento de la serie 17T, destacando innovaciones en el cuidado visual (Vision Care) y la precisión de sensores para el monitoreo de salud.
  • Cristian Espinel (Director Tecnológico de Tribai): Describió un asistente con inteligencia artificial que facilita el trabajo de los contadores mediante la interpretación de normas tributarias y la elaboración de declaraciones de renta.
  • Natalia Landeta (CEO de Certena): Conversó sobre los retos de la protección de datos personales y los avances en la implementación del decreto de *Open Finance* en el sector financiero colombiano.
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