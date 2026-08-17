Transformar el liderazgo: 17 de agosto de 2026 - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 19 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en la emisión especial del lunes festivo del 17 de agosto en Blu 4.0:
- Álvaro González, autor de 'El Viaje', contó detalles de este libro que retrata 30 historias reales para transformar el liderazgo.
- Frank Jürgen Richter, director de Horasis y exdirector de Foro Económico Mundial en Asia, explicó cómo Medellín se prepara para recibir casi mil participantes en este evento.
- Sandra Paola Real, editora de Revista Aló, y Ronald Mayorga, director de la Revista Soho, realizaron una radiografía de cómo están cambiando las redacciones en la era de la inteligencia artificial y la virtualidad.
- El músico Daniel Palacio relató cómo pasó de ser un artista aficionado a ser reconocido globalmente por crear una plataforma con IA para la industria musical.