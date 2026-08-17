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Transformar el liderazgo: 17 de agosto de 2026 - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Juan Manuel Ramírez, director de Blu 4.0
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Estos fueron los temas tratados en la emisión especial del lunes festivo del 17 de agosto en Blu 4.0:

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  • Álvaro González, autor de 'El Viaje', contó detalles de este libro que retrata 30 historias reales para transformar el liderazgo.
  • Frank Jürgen Richter, director de Horasis y exdirector de Foro Económico Mundial en Asia, explicó cómo Medellín se prepara para recibir casi mil participantes en este evento.
  • Sandra Paola Real, editora de Revista Aló, y Ronald Mayorga, director de la Revista Soho, realizaron una radiografía de cómo están cambiando las redacciones en la era de la inteligencia artificial y la virtualidad.
  • El músico Daniel Palacio relató cómo pasó de ser un artista aficionado a ser reconocido globalmente por crear una plataforma con IA para la industria musical.

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