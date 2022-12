A la cárcel padrastro y madre biológica de menor asesinado a golpes en Medellín

A la cárcel fueron enviados el padrastro y la madre biológica del niño de 2 años asesinado a golpes en Medellín. En la audiencia también se reveló que 3 de los 7 testigos del maltrato del que era víctima el menor habían sido amenazados meses antes por el padrastro para que no denunciaran la situación.



Terminaron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Daniela Giraldo Sierra de 22 años, madre biológica del niño de 2 años quien murió en Medellín y contra Mateo Sepúlveda Jaramillo de 21 años, el padrastro del menor.



El Juez 11 de garantías impuso medida intramural por considerarlos un peligro para la sociedad.



Después de que la Fiscalía estudiara involucrar en la investigación a familiares y vecinos por omisión, es decir, por no haber denunciado a tiempo los maltratos que sufría el pequeño, en la audiencia se reveló que el padrastro amenazó de muerte a 3 de los 7 testigos, por lo menos un mes antes de los hechos.



El cuerpo del niño permanece en Medicina Legal donde este lunes se conocerá el dictamen de las causas de su muerte. Al frente de la reclamación del cuerpo está el padre biológico quien hasta el momento no se ha pronunciado.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



- La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol reitera que no se puede caer en el error de estigmatizar a todas las barras por los sucesos vandálicos que ocurren en el país.



-Tras un apoyo decidido del congresista Mauricio Lizcano, expresidente del Senado, a Germán Vargas Lleras; hoy el ex vicepresidente inició su campaña presidencial en Manizales; unas 10 mil personas acompañaron el evento.



- Medimás EPS y la Red Nacional Integral de Atención al Cáncer liderada por el Centro Nacional de Oncología, acordaron hoy unir esfuerzos para prestar los servicios de Oncología a los afiliados de la EPS en todo el país.



- En Pereira se está a la espera en las próximas horas del resultado de medicina legal que afirme si el cuerpo que se encontró flotando en el Río San Juan en el chocó es un profesor que había sido reportado desaparecido por la comunidad indígena.



- Se forma en el Atlántico la tormenta tropical María según informó el Centro Nacional de Huracanes que confirma que podría ser huracán el lunes.



