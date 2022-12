Acuerdos municipales no son mecanismo para decidir sobre subsuelo: MinMinas

Para el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante Puentes, el proceso para decidir sobre los subsuelos en el país no es una decisión de los municipios sino del Congreso de la República.



Cante indicó que mientras no exista una ley que aclare la discusión sobre la decisión de la explotación y exploración minera en los diferentes territorios, empezarán acciones judiciales y procesos de diálogo social.



“Nosotros debemos hacer entender a través de diferentes acciones judiciales que el acuerdo municipal no es el mecanismo, en la medida que se están arrogando competencias que no les corresponden”, dijo.



A mediano plazo, el ministerio de Minas estructurará una ley de concertación, donde quede claro, a través del Congreso, hasta dónde van las competencias de uso del suelo y la administración del subsuelo.



“Como tercera medida hay que generar un gran dialogo social”, precisó Cante.



Según el viceministro los acuerdos municipales “no son mecanismo para decidir sobre el subsuelo de un territorio, ya que no es suya la competencia”.



De acuerdo con cifras del ministerio de Minas, de los 9.000 títulos mineros que tiene el país, 60% es para la pequeña minería y el 10% tiene participación accionaria de empresas extranjeras.