Alcalde de Medellín pide a Inpec trasladar a alias ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘Douglas’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió al Inpec el traslado de alias ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘Douglas’.



Alias ‘Pesebre’ y ‘Douglas’, actualmente recluidos en la cárcel de Cómbita, habrían establecido una alianza para desestabilizar a San Javier dando órdenes a las estructuras del ‘Coco’ y la ‘Torre’, desde su sitio de detención.

Dichas estructuras están enfrentadas a las bandas de Betania y la Agonía, cuyos hilos son movidos desde La Picota por Alias ‘Tom’.

El director seccional de fiscalías, Raúl Gonzáles, anunció procesos en contra de los tres hombres.



“Ya se está estructurando los procesos, las investigaciones penales que nos van a permitir imputar cada uno de los actos delictivos que se están cometiendo en esos territorios a estos cabecillas que están ya detenidos y que están delinquiendo desde las cárceles”, indicó Gonzáles.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió que estos hombres sean trasladados.



“Yo lo que he pedido es que sean trasladados a cárceles en donde no puedan hacer llamadas, donde no puedan tener contacto para delinquir, y en donde definitivamente paguen sus condenas”, manifestó el mandatario.

Esta semana en el sector de Calazans, que limita con la comuna 13, fue incinerado un bus Coonatra y fue asesinado un conductor de la misma empresa. Los ataques habrían sido cometidos por hombres armados que se movilizaban en taxis robados.