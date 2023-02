Aplazan, por tercera vez, audiencia en contra de tres funcionarios de la Alcaldía de Medellín

Aplazaron, por tercera vez, audiencia en contra de tres funcionarios de la Alcaldía de Medellín. El primer pedido de aplazamiento ocurrió en diciembre de 2022, la segunda el pasado 23 de enero de este año y ahora este martes el Juzgado 39 Penal Municipal con función de control de garantías anunció que nuevamente se aplazó la audiencia donde la Fiscalía General de la Nación iba a imputar cargos e iba solicitar medida de aseguramiento en contra de la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, a la exdirectora de Buen Comienzo Lina María Gil, y al representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.

Según se pudo establecer, revisaron que el contrato no está liquidado al día de hoy, por lo que no tenían mérito para hacer la audiencia, hecho que había señalado la secretaria Agudelo, quien dijo que durante la ejecución del contrato se recibieron varias alertas, razón por la cual el contrato no ha sido pagado en su totalidad y tampoco ha sido liquidado hasta tanto se resuelvan todos los procesos legales.

Lo que tiene en el ojo del huracán a los funcionarios de Daniel Quintero es un contrato que firmó la secretaria Agudelo con la Corporación Colombia Avanza en marzo de 2020 por un valor de 20.692 millones de pesos para la atención de los niños y las madres gestantes, y la entrega de paquetes alimentarios, donde se habían malversado 1.300 millones de pesos.

El ente de investigador ha reiterado que este contrato de prestación de servicios, mediante la modalidad de contratación directa, habría sido asignado a dedo, cuando la ley exigía que se realizara una licitación pública, pues la contratación directa sólo puede usarse para contratos específicos que requieran los servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo que el suministro de alimentos no entra en esa categoría.

La Fiscalía advierte que se perdieron o desviaron 1.300 millones de pesos de este contrato y entre algunos de los motivos se encontrarían una serie de sobrecostos que tuvieron los paquetes alimentarios en los que, por ejemplo, se había presupuestado entregar un aceite de 1.000 centímetros cúbicos, pero se facturaron de 500 centímetros a la mitad de ese valor, con el agravante de que los costos de logística se elevaron a su tope más alto.

