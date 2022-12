Así reaccionaron actores de Netflix al ver el famoso video de ‘doña Gloria’ en el metrocable

Doña Gloria, quien se hizo famosa hace algunos años por su ataque de histeria al subirse a un metrocable, vuelve a dar de qué hablar, esta vez, entre actores de series como Stranger Things, Black Mirror, Orange is the New Black y 13 Reasons Why.

La graciosa publicidad en la que por un grupo de WhatsApp se envía el video y lo ven algunos personajes de estas producciones, fue creada por el equipo de Netflix Colombia.

En el comercial algunos reaccionan con asombro, otros se burlan y finalmente, escriben en el chat que por ese tipo de cosas aman a Colombia, incluso, hacen referencia a otras escenas y personajes recordados como la frase “hombre con hombre, mujer con mujer”, la entrevista al ‘Fuicioiso’ y Epa Colombia.

El video, que comenzó a circular ayer, ya cuenta con más de 500 mil reproducciones.



