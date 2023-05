Cinco municipios y más de 20.000 personas afectadas dejaron lluvias del fin de semana en Antioquia

Más de 20.000 personas de cinco municipios de Antioquia resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas durante el pasado fin de semana en el departamento.

Hasta por las ventanas, con sus mascotas y maletas en mano, debieron huir los habitantes de 12 viviendas que hoy se encuentran en riesgo en el barrio Navarra de Bello, en Antioquia, como consecuencia del desprendimiento de una montaña.

La emergencia ocurrió pasadas las 10 de la noche, en medio del torrencial aguacero que inició desde horas la tarde, y hasta el lugar debió desplazarse el cuerpo de Bomberos de Bello para revisar las estructuras y ayudar a las familias afectadas, entre las que se encuentra la de Yunder Adolfo Sarabia, quien le relató a Blu Radio lo angustiante que fue ver cómo todo se venía abajo.

"Se nos vino ese morro encima, no nos dio tiempo de nada. Eso fue en cuestión de un minuto o dos minutos. Traté de alertar a la gente del peligro que se venía pero no me dio tiempo de avisarle a nadie" contó Adolfo Sarabia.

Mientras tanto, en Girardota, el municipio más afectado, otra noche de terror vivieron los habitantes de las veredas La Palma, San Diego, El Potrerito, Manga Arriba y San Andrés, luego de las inundaciones y los 25 deslizamientos de tierra registrados en la noche del sábado, pues nuevamente llovió tanto que el agua volvió a ingresar a las viviendas, generando nuevos daños. Hasta el momento se contabilizan 114 familias y unas 20 mil personas afectadas.

"Alrededor de 60 viviendas afectadas y cada minuto nos reportan más. De esas 60, alrededor de 25 totalmente destruidas. Las otras sufrieron la pérdida de todos sus enseres", advirtió el alcalde de Girardota, Diego Agudelo.

Mientras tanto, en el Carmen de Viboral, oriente antioqueño, al menos once derrumbes mantienen incomunicados a los habitantes de las veredas Belén Chaverras, San Lorenzo, San José y La Aguada, por lo que las autoridades de gestión del riesgo trabajan con el apoyo de maquinaria amarilla en la remoción de los escombros.

"También tenemos dos deslizamientos en el sector de La Florida, donde la maquinaria amarilla con la que hoy contamos en el municipio está trabajando desde la madrugada para habilitar estas vías", informó John Fredy Quintero, alcalde de El Carmen.

En Abejorral, se presentó un movimiento en masa y pérdida de banca, lo que ocasionó que dos vehículos cayeran a un abismo. Dos personas resultaron con lesiones. En Rionegro, se presentaron inundaciones en zona urbana y movimientos en masa. Finalmente en Guadalupe, se presentó un vendaval y varias inundaciones.