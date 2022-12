Colombia pasó la triste noche del cartel de Medellín: Duque sobre implosión del Mónaco

El presidente Iván Duque estuvo por minutos en la capital antioqueña para el homenaje a las víctimas del cartel de Medellín y la implosión del Edificio Mónaco.



“Estar hoy aquí tiene varios símbolos. Este evento que va a ver el mundo hoy significa la derrota de la cultura de la ilegalidad y el triunfo de la legalidad. Significa que la historia no se va a escribir en función de los victimarios sino reconociendo a las víctimas. Es la fuerza y la grandeza de los colombianos y los antioqueños que por años soportó esta violencia, pero siempre la ha superado con una convicción y rechazo a los antivalores”, dijo el presidente.



"Hoy no es solo la implosión de un edificio, es el resurgimiento de una historia construida con la memoria de las víctimas. Valdemar Franklin Quintero, Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Rodrigo Lara Bonilla, Antonio Roldán y tantos jueces… hoy su memoria está en nuestro corazón y su sacrificio por Colombia no fue en vano", agregó.



“Ahora van a ver como Colombia pasó esa triste noche del cartel de Medellín”, finalizó el presidente quien recibió de manos del alcalde Federico Gutiérrez la huella, como símbolo del resurgir de Medellín.

El representante de la empresa Atila Rogelio Gómez aseguró que

no hay ningún riesgo para los vecinos de la edificación por la implosión.

Se tiene previsto que la demolición ocurra sobre las 11:50 de la mañana.

Esa empresa ha estado encargada de operaciones en otros edificios como Space y Bernavento.