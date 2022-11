Defensor del Pueblo alerta por reclutamiento de menores en bandas de Medellín

Ante el panorama de orden público que presencian habitantes de algunas zonas de la ciudad de Medellín, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, visitó el sector de Belén, Altavista, con el fin de analizar las situaciones de mayor vulneración de Derechos Humanos en la población.

La llegada del funcionario a la ciudad de Medellín se da luego de la carta enviada al ministro del Interior, Guillermo Rivera, en la cual alerta la inminente transgresión de los Derechos Humanos e internacionales de los habitantes de la comuna 16 y de los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado.

Negret aprovechó para referirse a la situación que también viven los pobladores de la comuna 13 y pidió a grupos delictivos dejar de lado la vinculación de los menores de edad a las organizaciones al margen de la ley.

“Las dinámicas son iguales (de ambas comunas), quiero hacer un llamado al respeto de los niños y adolescentes en Medellín, no pueden hacer parte de ningún combo delincuencial y no los pueden utilizar en trabajo como ser carrito o campaneros, los niños tienen coger los lápices para salir adelante, sí los niños no estudian no vamos a tener una buena sociedad”, afirmó el Defensor.

Según el funcionario, en lo que va corrido del año se ha reportado la muerte de 20 personas en el sector de Altavista, 17 más en comparación con el mismo período de 2017.

Además, Negret indicó que la cifra de personas desplazadas del Bajo Cauca antioqueño asciende a 350 y que por ahora trabajarán en conjunto con la Alcaldía de Medellín para mitigar la situación.

El defensor Negret advirtió que en el momento no hay intervenciones militares en las comunas, pero que sí se adelantan labores de coordinación entre integrantes del Ejército y la Policía Nacional.