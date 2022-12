El escándalo que protagonizó Jorge Sampaoli por control de tránsito

Un control vehicular en la ciudad argentina de Casilda, en el que le ordenaron bajarse de su auto porque, al parecer, llevaba exceso de ocupantes, puso bastante molesto al técnico Jorge Sampaoli, quien regresaba de la boda de su hija.

Conductores que pasaban por la zona donde se presentó este incidente lo grabaron discutiendo con los agentes y en uno de los videos se alcanza a escuchar cuando les dice: “Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil”.

¿Sampaoli borracho y enojado con la policía? Circula este video. pic.twitter.com/85j6Fens5N — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 25, 2017

El técnico, quien según el diario Clarín, llamó “porquería” y “basuras” a los agentes de tránsito, tuvo que seguir su trayecto a pie y sus acompañantes lo calmaron.

Según conoció la prensa argentina, el entrenador llamó a las autoridades de la ciudad de Casilda para ofrecer disculpas y el seleccionado argentino e igualmente emitió un comunicado donde expresó: “El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”.

Entre tanto, en ese país un sector pide su renuncia y pronto las redes se llenaron de rechazo ante la actitud del técnico:

Apareció un vídeo de Sampaoli chicaneando y minimizando a un policía por sus ingresos. "Cobrás cien pesos por mes, boludo". No me parece relevante la discusión; el tema está en lo que piensa. Y para él, la gente es el dinero que gana. — Juan Szeinfeld (@juanszeinfeld) December 25, 2017