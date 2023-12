El Ungido, supuesto falso profeta que habría persuadido a hombres y mujeres a crear secta religiosa

Si buscamos en una lista de sinónimos lo podríamos llamar el consagrado, el proclamado, el investido o hasta el coronado, pero no, un hombre identificado como Edinson Camilo Gómez Ruiz, de 48 años, que se hacía llamar el 'Ungido' o el 'Eterno', un falso profeta que logró, según la Policía, persuadir a mujeres y hombres para crear una secta religiosa, que lo beneficiaría no sólo con dinero para complacer sus lujos y excentricidades, sino hasta llegar, según investigan las autoridades, supuestamente hacer actividades sexuales, según las denuncias.

Aunque parezca sorprendente, sin más estudios que su cartón de bachillerato, aprendió a perfilar a sus víctimas, la principal de ellas su esposa Nancy, a quien llamaba la mariposa, pero ella, apenas es la punta del iceberg, porque son muchas las víctimas, pero pocos los que se atreven a denunciar. Sin embargo, Blu Radio logró los testimonios de varias personas que buscando a Dios, se encontraron en su camino con este supuesto falso mesías que decía cruzar paredes, pero que hoy lo tienen, quince días después de su captura, sin lograr atravesar los barrotes de una estación de Policía de la capital antioqueña.

Cristina, una mujer que estuvo por al menos cuatro años en el grupo, relató que todo comenzó porque su pareja del momento y su suegra la presentaron con Edison. Ella, queriendo abrir un camino espiritual en su vida, nunca creyó, que aquel hombre que oraba y predicaba, sin biblia, pero con música, rituales y con aspectos que conocía de su vida, los convencía de pertenecer al selecto grupo, porque eran "elegidos".

“Ya después me hicieron un ritual como de iniciación. Él me dijo por fin vas a conocer al Eterno y me mandaron a recoger en un carro. Yo llegué a una casa, creo que era como en Belén habían personas, pues como si fueran vigilando la casa, yo entré y en esa casa tenían pues obviamente como música instrumental tenían velas y me sentaron en una silla frente a un televisor y en ese televisor me mostraron el matrimonio de él con su exesposa que era Nancy y ahí, pues ya como que me hicieron saber como que la persona que había estado compartiendo conmigo en realidad era El Eterno”, contó.

El modus operandi, según revelaron las autoridades, luego de la iniciación, es hacer un control total de las personas, desde lo religioso, laboral, estudiantil y de comportamiento. Aunque la pareja le advirtió que no era bueno estar ahí, Cristina, siguió su camino, sin pensar que pagaría por operaciones estéticas, porque él lo quería, sin cuestionar que su vida, ya no sería la misma, incluso, luego de uno de los momentos más difíciles, el día que la ungió.

“Y vas a concentrarte, en lo espiritual yo te voy a ungir con este aceite, efectivamente yo en mi mente pensé que ya iba a quedar pura, libre de todo pecado y pues sí, me tocó quitarme la ropa él cogió aceite me lo untó por todo el cuerpo, toco mis partes íntimas y era pues hablando como en lenguas y en un lenguaje raro y bueno, pues eso duró más o menos como media hora o un poco más”, reveló Cristina.

No fue la única, Rosa, también víctima de este hombre, aseguró que buscando la aceptación cayó por cinco años con su esposo en esta red de mentiras.

“Que él era el 'Elegido', que él era 'El Eterno', que él había hecho cosas más grandes que Jesús entonces todos los chicos que estaban allá eran guerreros. Él era el Eterno y las mujeres eran las mariposas entonces era como un juego para ellos”, insistió.

Quienes llegaban a esta secta, incluso con parejas, empezaban a vivir cosas extrañas, como que buscaban que se separaran, los solteros los alejaban de sus familias, hasta el punto de señalar que era un castigo estar al lado de sus seres queridos.

Blu Radio también habló con María, quien dice que ni Steven Spielberg, hubiese escrito un guion de una película, como 'El Ungido', que a pesar de tener mala ortografía les hacía creer a sus víctimas el "poder de guerrero" que tenía.

“Pareciera que es algo como de película que son cosas que no se ven, pero allá se realizan rituales tanto desde sangre, cortarse, tener que poner la sangre en lugares donde él dice que para supuestos pactos. También en la forma en la que bailan, fuman Habano, narguila, el licor que él proporciona, en otras veces era que él cantaba también acostumbraban a hacer como rituales donde oraban”, aseveró.

María relató que Édison cuenta historias falsas, fantasiosas, pero que sus seguidores las respaldan y por eso nunca puso en duda la credibilidad del Eterno, el Pa o E, como lo llamaban, ni siquiera en el peor día de su vida.

“Estaba como en el vestir que es el de las niñas y pasaba una a una, y teníamos que estar desnudas y había que cerrar los ojos y él usaba como un aceite de oliva y teníamos que cerrar los ojos y hacer una oración, y él empezaba desde la frente a hacer oraciones y bueno, como a simular que estaba haciendo algo religioso. Bajaba por los senos, tocando los senos de una manera, que ya se excedía de ser un tacto de simplemente normal, ya bajaba a la parte íntima y tenía que introducir sus dedos con aceite como para que termináramos de quedar limpias internamente”, dijo en Blu Radio.

María dijo que es fácil juzgar, pero que la mente manipulada, es más peligrosa que un arma cargada.

El Ungido o el Eterno como le llama la Policía, por sus actos donde usa música instrumental, de rock y religiosa, lo llevó a creer que no iba a ser capturado, pero gracias al valeroso testimonio de una joven, que fue agredida supuestamente sexualmente, según reportan las autoridades, hoy, este hombre está tras las rejas.

Estas víctimas esperan justicia, que nunca salga de la cárcel y que ojalá quienes siguen en la secta puedan salir gracias a sus testimonios. El supuesto falso profeta está respondiendo ante la justicia por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años, matrimonio servil y porte ilegal de armas de fuego.