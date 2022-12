Estaciones de Policía en Medellín presentan hacinamiento mayor al 500%

La nueva cifra de hacinamiento en las diez estaciones de Policía de Medellín es de 575%.



En un informe detallado de cada una de las estaciones de Policía, la Personería realizó una radiografía de los problemas de los detenidos en los calabozos de paso.



La Candelaria sigue siendo la más crítica. En 164 metros de una celda hay hasta 230 internos, es decir, 0.71 centímetros o una baldosa por cada uno.



El personero de Medellín, Guillermo Durán, dijo que ese hacinamiento está convirtiendo las celdas de paso en “un sauna”.



La Personería, además, encontró que a los detenidos no se les están dando las tres porciones de comida.



Hay personas insulinodependientes, otras con enfermedades crónicas y de trasmisión sexual que no son llevadas a los servicios médicos porque los uniformados de la Policía tienen sobrecarga laboral y no alcanzan a atenderlos.



Es constante la humedad en pisos y paredes, algunos están durmiendo en los baños y no hay posibilidad de que tomen el sol, lo que sumado a la poca ventilación, mantiene elevados los riesgos de epidemias.





