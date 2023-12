Gobernador de Antioquia pide cancelar Junta del Metro hasta resolver recusaciones de sus miembros

Si bien la reunión ordinaria del Metro, programada para este miércoles, no tiene en el orden del día temas para decidir, en proposiciones y asuntos varios se podría solicitar el cambio de la gerencia general, por ese motivo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, solicitó aplazar esa reunión.

A través de una carta, dirigida a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, Gaviria explica los motivos de su solicitud.

El primero de ellos es el señalamiento de posible conflicto de interés en 5 miembros de la Junta, lo que debería ser analizado por la Junta de Socios y limitaría la capacidad de esos miembros para decidir dentro del Metro de Medellín.

Del mismo modo, argumenta que la Procuraduría General de la Nación, en el marco de la vigilancia preventiva que tiene en el Metro de Medellín durante el mes de diciembre, le solicitó a algunos miembros de junta la "constancia de que fueron resueltas las recusaciones radicadas en la Empresa Metro de Medellín” el pasado 6 de diciembre, con el fundamento sobre su aceptación o negación, cosa que aún no han realizado.

El gobernador también argumenta que ya se informó a la Junta de Socios sobre las situaciones que que tienen algunos miembros de la Junta Directiva y que, según el manual corporativo, "mientras no se resuelvan los conflictos de interés ni las recusaciones, los miembros señalados no podrán deliberar ni decidir sobre los temas objeto de conflicto, so pena de incurrir en conductas que pueden tener alcance de responsabilidad patrimonial, penal, disciplinario y fiscal".

La carta también da cuenta de que durante el lunes 11 de diciembre la Secretaría General del Metro "requirió a los potenciales conflictuados y les otorgó 5 días hábiles para el envío de la información relacionada con esta situación, con el fin de convocar a una Junta Extraordinaria de Socios".

Tras conocer la carta, el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid, quien realizó las recusaciones contras los miembros de la Junta, reconoció la solicitud del Gobernador y estuvo de acuerdo con los motivos.

"Hay quienes tienen un conflicto de interés evidente que tendrá que esclarecerse por la Junta de Socios; hasta que eso no quede esclarecido, ellos no podrán participar en ese espacio, esta Junta se tendrá que aplazar", explicó el representante.

Finalmente, el gobernador, tras no encontrar garantías para la realización de la Junta Directiva de este miércoles, solicita aplazar hasta que se decidan los trámites jurídico administrativos correspondientes.

Estos son los argumentos por los que considero inconveniente la realización de la Junta del Metro, prevista para mañana. UNIDOS debemos seguir defendiendo nuestro Metro, orgullo de Antioquia y de Colombia. pic.twitter.com/gDX1CLutwS — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) December 12, 2023