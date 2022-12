Gobierno ordenó monitoreo minuto a minuto de la situación en Hidroituango

Luego de que EPM confirmara que encontraron un socavón en uno de los túneles que conduce a la casa de máquinas de Hidroituango, a través de un comunicado, el Gobierno Nacional ordenó la reactivación del Puesto de Mando Unificado y un monitoreo minuto a minuto de la situación.

“El presidente de la República ha dado instrucciones para activar de manera inmediata el Puesto de Mando Unificado (PMU) del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, del cual hacen parte autoridades locales, regionales y nacionales, y desde el que se hará un monitoreo minuto a minuto de dicha problemática”.

El Gobierno reitera que lo más importante es prevenir cualquier daño sobre la población cercana al proyecto y los efectos que se puedan causar sobre el medio ambiente y sus ecosistemas en el área de influencia de la obra.

“El Gobierno Nacional hace un llamado para que todas las instituciones involucradas actúen de manera preventiva con la celeridad y la oportunidad necesarias para superar el nivel de riesgo y preservar la vida y la integridad de las personas y las comunidades vecinas al proyecto”, dijo.

Igualmente, desde Casa de Nariño hacen énfasis en que el primer mandatario está esperando los resultados que entregará en menos de 72 horas la comisión de expertos sobre el nivel del riesgo en el proyecto.

“El Gobierno Nacional está atento a los resultados de los análisis de la comisión de expertos designada para este propósito con el fin de conocer en detalle la situación actual del nivel de riesgo. Identificar las alternativas y medidas para la integridad del proyecto teniendo en cuenta lo que este representa para el país en términos de crecimiento económico y estabilidad energética”, asegura el comunicado.



El socavón de Hidroituango es 0.1 de todo el macizo y no representa riesgo de colapso: EPM

No se descarta la posibilidad de que existan más socavones en otras partes de la montaña qué aún no han sido exploradas.

El gerente encargado de EPM, John Maya Salazar, confirmó en una nueva rueda de prensa, que el socavón encontrado en uno de los túneles que conecta a Casa de Máquinas tiene una profundidad de al menos 18 metros.

El directivo dice que, según las conclusiones de expertos a nivel internacional, hay mucha posibilidad de que este socavón se haya formado el año pasado durante la contingencia.

Además, dijo que no habría riesgo que colapse la montaña pues representa un 0,1 por ciento de todo el macizo.

“Donde se presentó la cárcava es entre las descargas 1 y 2 y por ahora no existe que se haya extendido para la 3 y la 4. No hay relación entre ese socavón y la captación. Eso nos da más tranquilidad de que no puede generar más afectación”, dijo.

